"Я останусь в городе до победы": в Харькове захватчики убили 21-летнюю волонтерку и учительницу

Она в 2017 году получила серебро на Европейской математической олимпиаде среди девушек из 44 стран, и мечтала вселить детям любовь к математике.
В Харькове от вражеского снаряда погибла 21-летняя волонтер и учительница математики Юля Здановская.
Об утрате сообщила подруга девушки и руководительница программы "Учи для Украины" Оксана Матияш в Facebook.
По словам Матияш, команда "Учи для Украины" потеряла связь с Юлией 3 марта. Они пытались выйти с ней на связь и до последнего надеялись, что она жива. Однако потом узнали, что девушка погибла от российского снаряда, когда волонтерила в своем родном Харькове.
Подруга покойной рассказала, что Юлия в школе активно занимала призовые места на олимпиадах по математике и информатике. После школы она училась сначала в украинском физико-математическом лицее, а затем – на компьютерной математике в КНУ Шевченко.
"Юля сдала ВНО по математике на 200 и была в составе команды от Украины, которая в 2017 году получила серебро на Европейской математической олимпиаде среди девушек из 44 стран. Внимание, обойдя россиянок! Но самое важное, что в прошлом году она стала частичкой "Учи для Украины", потому что всегда мечтала быть учительницей, хотя могла работать на любого технического гиганта", – написала Матяш.
Юлия хотела, чтобы дети кайфовали от математики, а не боялись ее, отмечает руководительница программы "Учи для Украины".
Как рассказали знакомые погибшей, последнее сообщение от Юли у Telegram было:"Спасибо, но я остаюсь в Харькове до победы".
Ранее сообщалось, что оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину.
Напомним, во вторник, 8 марта в Волчанском районе на Харьковщине российские оккупанты высадили десантно-штурмовую группу из 3 вертолетов. 120 человек планировали двигаться в Харьков. Большинство группы ВСУ уничтожили на месте, часть бежала в Россию.
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