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"Я откопал ребенка первым": массированный обстрел Запорожья - уничтожены дома и онкобольница

Ангелина Подвысоцкая
7 ноября 2024, 17:02обновлено 7 ноября, 17:46
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Российские оккупанты ударили КАБами по Запорожью. Уже есть информация о погибших и пострадавших.
удар по Запорожью
Россияне ударили КАБами по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Нацполиция Украины

Главное:

  • РФ ударила пятью КАБами по Запорожью
  • В результате ударов разрушены дома и больница
  • Есть погибшие, среди пострадавших есть дети

Российские оккупанты ударили КАБами и ракетами по Запорожью. Под ударом оказались гражданские объекты и мирные люди. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг нанес 5 ударов. Они попали по жилым домам и больнице.

видео дня

"Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются. Один человек погиб, десять ранены, среди них годовалый ребенок. Такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал он.

По данным спасателей, количество травмированных возросло как минимум до 16 человек, спасти из-под завалов удалось двух человек. Количество раненых может увеличиться.

"Частично разрушен 4-х этажный жилой дом. Спасатели деблокировали из-под завалов ребенка и передали медикам. Продолжается поисково-спасательная операция. По другому адресу взрывной волной повреждено здание лечебного учреждения, загорелся автомобиль. Чрезвычайники ликвидировали пожар. Еще по двум адресам повреждены 11 одноэтажных жилых домов. Спасатели ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщают о 17 раненых, среди них трое детей. Известно, что двум раненым малышам всего 5 месяцев и полтора года.

  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Запорожью 7 ноября
    Удар по Запорожью 7 ноября фото: Нацполиция Украины

Отмечается, что одна вражеская бомба попала в пятиэтажный дом, еще три - в частные дома.

"На местах парамедики полиции и спасатели оказывают помощь пострадавшим. Информация о количестве пострадавших может меняться, поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Впоследствии Федоров уточнил, что среди пострадавших есть дети - 4-месячная девочка и мальчики в возрасте 1 и 10 лет.

В Сети разлетелись видео с кадрами ужасных последствий на местах попадания. Раненый мужчина рассказал, как собственными руками из-под завалов спасал своего ребенка и жену.

Смотрите видео с места удара КАБами по Запорожью:

удар по Запорожью
Россияне ударили КАБами по Запорожью / фото: скриншот

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что количество погибших возросло до четырех, ранены 18 человек. Спасатели достали из-под завалов женщину и двух раненых детей. Пострадавшая жила на третьем этаже, но после обрушения здания оказалась на втором."Под завалами еще могут быть люди. Полиция располагает информацией о лицах, которые не выходят на связь. Привлеченные службы системы МВД работают, чтобы помочь пострадавшим. Спасибо всем, кто рядом с пострадавшими. Следователи и криминалисты документируют очередное военное преступление оккупантов. Гражданская инфраструктура в очередной раз под ударом. Гражданские люди для России - это мишень. И за это РФ понесет ответственность", - отметил он.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Что такое КАБ?

КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.

Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на безжалостные удары авиабомбами по Запорожью. Он отметил, что под ударом оказалось здание онкологической больницы и жилые дома. Под завалами продолжают искать людей.

"Каждый такой российский удар не только убивает людей и разрушает жизни, но и уничтожает смысл любых слов о том, что якобы не хватает разговоров с Россией, каких-то звонков в Кремль. Там получают удовольствие от гибели людей. И поэтому именно ПВО для Украины, возможность уничтожать российскую военную авиацию, разрешение для Украины на дальнобойные удары против оккупанта - вот это является настоящей защитой жизни. И я благодарен всем в мире, кто именно с этим помогает", - заявил Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал западных партнеров поддержать Украину и остановить российского диктатора Владимира Путина.

"Запорожье - очередной удар авиабомбами и ракетами. Постоянный террор Харькова, Сум, Киева и других городов. Путина нужно останавливать силой, Запад должен быть сильным и поддержать Украину", - сказал он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, утром 7 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки российских дронов. В пяти районах города есть повреждения. В частности, в Печерском районе произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона.

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.

Кроме того, после удара страны-агрессора России по Украине были введены аварийные отключения электроэнергии в Житомирской и Ровенской областях.

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