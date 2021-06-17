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"Я подделала фото с Эвереста": альпинистка Мохнацкая обманула своих поклонников

17 июня 2021, 18:50
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Амбициозная мечта преподавательницы выйти на гору без кислорода так и не сбылась.

Христя Мохнацкая
Мохнацкая не дошла до Эвереста 15 метров / facebook.com/Христя Мохнацкая

Скалолазка из Ивано-Франковска Кристина Мохнацкая призналась перед публикой, что не покорила Эверест. Об этом, как пишет Укринформ, она рассказала во время пресс-конференции.

"Я была абсолютно спокойна и уверена, что мне засчитают вершину. Потому, что когда мы обсуждали все нюансы и правила восхождения в Гималаях, то я знала, что можно даже не дойти к вершине и 15, и 20, и 30 метров, и ее могут засчитать. Местные шерпы рассказывали, что раньше люди не поднимались на вершину, чтобы не нарушить покой горы, ее гармонию. Это было раньше касательно меньших гор, не Эвереста… В той эйфории и желании, чтобы мне засчитали вершину, я по рации передала и мой шерп подтвердил, что все хорошо и мы начинаем спускаться", - рассказала Мохнацкая.

Более того, она призналась, что фото, выставленное на Facebook якобы с вершины Эвереста, она подделала в фотошопе. А после множества жалоб соцсеть заблокировала ее страницу вообще.

Альпинистка испугалась увиденных смертей/ Укринформ

Мохнацкая добавила, что "фото с вершины ее, однако на самой вершине она не была".

Также она подчеркнула, что не дошла до вершины несколько метров, так как вернулась к одному из шерпов, которому стало плохо.

"Я думала, чтобы он не умер, иначе с кем я буду спускаться с горы. Этот ветер, снег, который сносит, люди, которые идут туда-обратно, а еще перед этим умерли двое проводников. Подъем – это только 40% успеха. Главное – уцелеть. На этой горе я видела много смертей. Шерпы сказали, что я не дошла только 15 метров. Но саму вершину и видела", - добавила альпинистка.

В целом, она довольна собой и даже планирует написать книгу о пребывании в лагере Непала, в котором провела около двух месяцев.

Кроме этого, Мохнацкая добавила, что потратила на восхождение 55 тыс. долларов, которые получила от спонсоров. Только семь тысяч долларов, как отметила Кристина, стоит экипировка.

Также альпинистка добавила, что будет пытаться всячески вернуть доверие людей.

Предистория

Кристина Мохнацкая является преподавателем Университета Короля Данила. В феврале этого года она стала рекордсменкой Украины среди женщин по самому быстрому восхождению на самый высокий в мире вулкан Охос-дель-Саладо, который покорила за 19 часов и 3 минуты.

1 июня она сообщила администрации заведения, что покорила Эверест. Данную информацию также обнародовали в компании Nova Gorа и написали, что Мохнацкая 1 июня позвонила в 5:41 и сказала, что находится на вершине. При этом, в вузе поделились, что альпинистка добралась до вершины в 7:04 по киевскому времени.

Однако позже в Сети Мохнацкую уличили во лжи, на своих "противников" она грозилась подать в суд.

В частности, украинский альпинист Дмитрий Семеренко – первый житель Днепра, покоривший эту вершину, опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором обвинил Мохнацкую во лжи.

горы Эверест Украина
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