Украинка ждет, когда Харьков станет российским/ скриншот с видео

В Сети появилось видео, на котором жительница Харькова открыто поддерживает России и ждет прохода "русского мира" в город.

Выпившая женщина на камеру показала паспрорт РФ, заявив, что она "русской души человек".

"А мне [все равно - неценз.] на все. Я нахожусь в городе Харьков и да, я жду России. Потому что я топлю за Россию. Я человек русской души", - заявила она.

Также женщина продемонстрировала свой украинский паспорт со словами "мне вот эта вот [фигня - неценз.] не нужна".

Ранее мы писали о блогерше, которая сбежала в Днепр и ждет, когда придут "ополченцы". Девушка по имени Валерия вынуждена была бежать в Днепр от войны, которую развязала Россия.

И все бы ничего, но она очень надеется, что город поскорее захватят "ополченцы" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Также сообщалось, что российские журналисты идентифицировали четырех российских офицеров, которые отдают приказы убивать мирных жителей. Все они тесно связанны с Украиной, трое из них родились на территории нашей страны.

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