В Украине суд арестовал президента-беглеца Януковича

Виктор Янукович заочно должен сидеть в тюрьме / Скриншот

Печерский районный суд Киева 4 мая избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти.

Как сообщает издание Левый берег со ссылкой на решение судьи Олеси Батрин, служители Фемиды приняли решение заочно арестовать бывшего главу государства на два месяца без права внесения залога.

"Ходатайство (прокуратуры об аресте – прим. Ред.) — удовлетворили", — сообщили журналисты.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

Решение связано с тем, что в 2010 году решением Конституционного Суда была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту больше полномочий.

Ранее Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по статьям Госизмена и Пособничество в ведении агрессивной войны.

Между тем, Януковича оправдали по статье Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия.

Госбюро расследований вызывало Януковичва на допрос для проведения следственных и процессуальных действий, однако он не явился.

Как сообщалось, бывший председатель Верховной Рады Александр Турчинов рассказал о ситуации вокруг побега экс-президента Виктора Януковича из Украины в 2014 году.

Напомним, бывший народный депутат, один из сотников Майдана Владимир Парасюк рассказал о том, как во время Революции достоинства вел огонь по правоохранителям.

Ранее правоохранители задержали и вручили подозрение участнику Революции достоинства Бубенчику. Ему выдвигали подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".