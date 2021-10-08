"Яйца безопасны": после смерти Полякова "слуга" Брагар переписывался о том, как не отравиться

Собеседница депутата рассказала ему, что пить есть, чтобы не стать жертвой отравления.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар после смерти коллеги по парламенту Антона Полякова начал волноваться за собственную жизнь. В частности, в переписке с женщиной по имени Татьяна он обсуждал меры безопасности.
Как сообщает Telegram-канал Через плечо, собеседница Брагара заметила, что пить воду следует только из бутылки, которую еще ни разу не открывали. Или даже лучше самому покупать напитки в магазине и ходить с ними.
Брагар ответил на это словами "именно".
Кроме того, женщина в переписке с нардепом подчеркнула: чай лучше пить в офисе. Набрать воду в чайник, дождаться, пока она закипит, а потом самостоятельно заварить чай.
Нардеп снова согласился. Он заявил, что "это все говорят".
Также женщина подчеркнула, что "яйца в скорлупе – безопасны".
Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.
Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что по предварительной информации народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности.
"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - сказала она.
Чуть позже в Национальной полиции назвали основные версии причин смерти народного депутата Антона Полякова, который скончался по дороге в такси: хроническое заболевание, которое привело к смерти, и отравление неизвестным веществом самостоятельно или другим человеком.