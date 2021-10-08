"Яйца безопасны": после смерти Полякова "слуга" Брагар переписывался о том, как не отравиться

После смерти Полякова "слуга" Брагар переписывался о том, как не отравиться / УНИАН

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар после смерти коллеги по парламенту Антона Полякова начал волноваться за собственную жизнь. В частности, в переписке с женщиной по имени Татьяна он обсуждал меры безопасности.

Как сообщает Telegram-канал Через плечо, собеседница Брагара заметила, что пить воду следует только из бутылки, которую еще ни разу не открывали. Или даже лучше самому покупать напитки в магазине и ходить с ними.

Брагар ответил на это словами "именно".

Кроме того, женщина в переписке с нардепом подчеркнула: чай лучше пить в офисе. Набрать воду в чайник, дождаться, пока она закипит, а потом самостоятельно заварить чай.

Нардеп снова согласился. Он заявил, что "это все говорят".

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Также женщина подчеркнула, что "яйца в скорлупе – безопасны".

Переписка Евгения Брагара по поводу отравления / скриншот "Через плечо"

Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.

Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что по предварительной информации народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - сказала она.

Чуть позже в Национальной полиции назвали основные версии причин смерти народного депутата Антона Полякова, который скончался по дороге в такси: хроническое заболевание, которое привело к смерти, и отравление неизвестным веществом самостоятельно или другим человеком.