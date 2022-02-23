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Юрий Корявченков: Кривой Рог отмечает 78 лет со Дня освобождения города, и мы снова готовы к защите

23 февраля 2022, 10:00

Он отметил, что во время Второй мировой войны Кривой Рог около 3,5 лет находился под оккупацией.

Юрий Корявченков
Юрий Корявченков

Украина больше всего пострадала во время Второй мировой войны. Тяжелые бои шли по всей территории нашей страны. 22 февраля 1944 года в результате Криворожско-Никопольской операции был освобожден Кривой Рог. И сегодня город тоже готов к защите.

Об этом в поздравлении сообщил председатель Криворожской городской организации партии "Слуга Народа" Юрий Корявченков.

Он отметил, что во время Второй мировой войны Кривой Рог около 3,5 лет находился под оккупацией.

"Наш город был важным достижением для врагов – его земли, огромные запасы железной руды. И только кровавой, бесстрашной жертвой нашей армии удалось очистить Кривой Рог от противника. Особенно знаковыми события тех лет выглядят сейчас, когда криворожцы, в случае обострения ситуации, снова готовы защищать свою землю, вступая в ряды территориальной обороны и поддерживая сформированный в Кривом Роге Батальон. И отвага, и преданность прошлых поколений очень отзываются сейчас в наших сердцах", - подчеркнул Юрий Корявченков.

Напомним, ранее председатель Криворожской городской организации партии "Слуга Народа" заявил, что Украина сегодня понимает все текущие риски и готова к любому развитию ситуации.

"Мы способны остановить любую эскалацию в сторону нашей страны, и благодарны за помощь нашим международным партнерам, но рассчитываем только на себя. Поэтому – важно формирование и развитие сил Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, а также совершение всех необходимых действий для обеспечения их боеспособности в условиях сегодняшнего дня", - проинформировал Юрий Корявченков.

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Юрий Корявченков
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