"За*бись": нардеп Кива снова нахамил журналисту и попал в скандал

Кива устроил перепалку с журналистом / УНИАН

Скандальный нардеп от Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива вновь попал в скандал и нахамил журналисту, который спрашивал депутата о зарплатах.

Журналист задал вопрос Киве, как расшифровывается аббревиатура "ЗБС" у него на микрофоне.

"Наверное, за*бись", – предположил Кива.

Корреспондент возразил и пояснил, что на самом деле это – "зарабатывать сложно".

При этом Кива заявил, что зарабатывать сложно только тем, кто не хочет работать. Когда политика спросили, а как же он зарабатывает на жизнь, тот подчеркнул, что является народным депутатом – мол, это его работа, и именно она приносит основной доход.

"Сколько лавэ можно заработать как нардеп?" – поинтересовался журналист. "Вы хотите со мной помурчать, подеренчать?" – ответил Кива.

Нардеп и вовсе заявил, что в таком возрасте (обращаясь к журналисту - ред.) уже следовало бы знать, чем заниматься.

В ответ корреспондент заверил, что ему 18.

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"Извините, вам как минимум 38. Вы имеете плохой вид. Займись спортом и начни вести здоровый образ жизни. Потому что долго в таком состоянии ты не протянешь", – резко ответил Кива и завершил интервью.

Скандал с диссертацией Кивы - о чем ранее сообщал Главред:

26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.

Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.

Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.

Журналисты Bihus.Info изучили диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.

Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.