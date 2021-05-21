"Не стоит выеденного лица": решивший блеснуть интеллектом Кива сел в лужу

Илья Кива / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива отметился новым странным заявлением.

Нардеп от ОПЗЖ выдал новый перл, отвечая на обвинения в махинациях вокруг пресловутой жомовой ямы.

Новоиспеченный кандидат наук решил блеснуть интеллектом, однако вместо этого снова сел в лужу.

"Не стоит выеденного лица", - пафосно изрек Кива, не заметив конфузной оговорки.

Скандал с диссертацией Кивы: