"Не стоит выеденного лица": решивший блеснуть интеллектом Кива сел в лужу

Скандальный нардеп Илья Кива выдал новый перл.
Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива отметился новым странным заявлением.
Нардеп от ОПЗЖ выдал новый перл, отвечая на обвинения в махинациях вокруг пресловутой жомовой ямы.
Новоиспеченный кандидат наук решил блеснуть интеллектом, однако вместо этого снова сел в лужу.
"Не стоит выеденного лица", - пафосно изрек Кива, не заметив конфузной оговорки.
Скандал с диссертацией Кивы:
- 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
- Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
- Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
- Журналисты Bihus.Info изучили диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
- Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.
Автор: Алексей Тычина