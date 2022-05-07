"За что мы воевали?": россияне уничтожили дом ветерана Второй мировой - теперь он рвется в бой

97-летний Иван Васильевич и подумать не мог, что вновь попадет на войну.
Пограничную Золочевскую общину на Харьковщине россияне обстреливают ежедневно, в результате ударов уже погибли более 20 мирных жителей.
Одним из пострадавших после очередного удара россиян стал 97-летний Иван Лысун - во время Второй мировой войны он дошел до Германии, рассказали в сюжете "Суспільного".
Иван Васильевич переживает войну снова - теперь против рашистов.
"Страшно, очень страшно. Я на фронте такого не чувствовал, что так можно", - признался ветеран, показывая свой разрушенный дом, который они с отцом построили после войны.
Российский снаряд попал в здание в полночь 4 мая
Дочь ветерана Наталья в ту ночь вместе с соседкой была в погребе.
"Вдруг такой треск был, ощущение было, что мозг вылезает. Это самые страшные минуты в моей жизни были, когда я кричу: "Папа, папа, папа!" — а он не отзывается. В спальню, а он стоит оглядывается, не понимает, головой вертит", - вспоминает дочь ветерана.
Читайте такжеСивохо, который хотел мира с Россией, жестко призвали извиниться перед ветеранами. Тот пообещал"Я не мог ни слова сказать. Наташа рядом, говорит: "Что, папа? Ты знаешь, какая радость? От дома не осталось ничего". Говорю, как ничего? Ну я выскакиваю, сонный, глаза открыл", — говорит Иван Лысун, — Вы знаете, очень болит. За что мы воевали? Что мы уволили? Себе старость такую сделали? Мы воевали за освобождение Украины", - едва сдерживая слезы признался Иван Васильевич.
Освобождал города Беларуси, Польши, дошел до Германии
На войну против нацистов Иван Лысун попал через месяц после своего 18-летия.
"Вот медаль "За отвагу". Самые большие бои были в Беларуси", — показывает награду Иван Лысун.
Родственник ветерана Анатолий говорит: пытались вывезти дедушку в более спокойное место, но тот отказывается, чтобы хозяйство не растянули. Также он вновь готов взяться за оружие, но состояние здоровья не позволяет.
"Если бы были силы, я бы пошел первым в оборону. Я стоял бы, помогал нашим войскам. У меня есть родственники там [в России], они говорят: "Мы ничего не знаем". Как ничего не знаете? А мы так страдаем сейчас. Так жалости у меня теперь нет ни грамма", - признался ветеран.
Напомним, 5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.
На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ.
Читайте также:
- Штурм захлебнулся, ВСУ отразили атаку: оккупанты получили по зубам под Харьковом
- Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды под Харьковом: есть раненый
- Часть войск РФ отвели от Харькова: городу не грозит захват, но обстрелы продолжатся - Арестович