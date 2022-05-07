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"За что мы воевали?": россияне уничтожили дом ветерана Второй мировой - теперь он рвется в бой

7 мая 2022, 14:26

97-летний Иван Васильевич и подумать не мог, что вновь попадет на войну.

россияне уничтожили дом ветерана второй мировой, теперь он рвется в бой / скриншот

Пограничную Золочевскую общину на Харьковщине россияне обстреливают ежедневно, в результате ударов уже погибли более 20 мирных жителей.

Одним из пострадавших после очередного удара россиян стал 97-летний Иван Лысун - во время Второй мировой войны он дошел до Германии, рассказали в сюжете "Суспільного".

Иван Васильевич переживает войну снова - теперь против рашистов.

"Страшно, очень страшно. Я на фронте такого не чувствовал, что так можно", - признался ветеран, показывая свой разрушенный дом, который они с отцом построили после войны.

Все, что осталось от дома ветерана / скриншот

Российский снаряд попал в здание в полночь 4 мая

Дочь ветерана Наталья в ту ночь вместе с соседкой была в погребе.

"Вдруг такой треск был, ощущение было, что мозг вылезает. Это самые страшные минуты в моей жизни были, когда я кричу: "Папа, папа, папа!" — а он не отзывается. В спальню, а он стоит оглядывается, не понимает, головой вертит", - вспоминает дочь ветерана.

Читайте такжеСивохо, который хотел мира с Россией, жестко призвали извиниться перед ветеранами. Тот пообещал"Я не мог ни слова сказать. Наташа рядом, говорит: "Что, папа? Ты знаешь, какая радость? От дома не осталось ничего". Говорю, как ничего? Ну я выскакиваю, сонный, глаза открыл", — говорит Иван Лысун, — Вы знаете, очень болит. За что мы воевали? Что мы уволили? Себе старость такую ​​сделали? Мы воевали за освобождение Украины", - едва сдерживая слезы признался Иван Васильевич.

Освобождал города Беларуси, Польши, дошел до Германии

На войну против нацистов Иван Лысун попал через месяц после своего 18-летия.

"Вот медаль "За отвагу". Самые большие бои были в Беларуси", — показывает награду Иван Лысун.

скриншот

Родственник ветерана Анатолий говорит: пытались вывезти дедушку в более спокойное место, но тот отказывается, чтобы хозяйство не растянули. Также он вновь готов взяться за оружие, но состояние здоровья не позволяет.

"Если бы были силы, я бы пошел первым в оборону. Я стоял бы, помогал нашим войскам. У меня есть родственники там [в России], они говорят: "Мы ничего не знаем". Как ничего не знаете? А мы так страдаем сейчас. Так жалости у меня теперь нет ни грамма", - признался ветеран.

Напомним, 5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.

На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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