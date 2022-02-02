За год заробитчане подпольно перевели в Украину около 7 млрд долларов

Сколько денег перевели заробитчане в Украину / http://actual.today

В Украину в 2021 году трудовые мигранты по неформальным каналам перевели 6,89 млрд долларов. По официальным каналам за прошлый год поступило 8,13 млрд долларов, идет речь на сайте Нацбанка Украины.

Объем частных денежных переводов в Украину за 2021 год стал рекордным - 15,03 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем за предыдущий год (11,98 млрд долларов).

Согласно данным НБУ, сумма денежных переводов в декабре-2021 составила 1,43 млрд долларов. Это второй наибольший месячный объем переводов за год после сентября (1,49 млрд).

По официальным каналам за прошлый год в страну поступило переводов на сумму 8,13 млрд долларов. Из них через международные платежные системы – 3,16 млрд, через корсчета банков – 936 млн, как оплата труда – 4,04 млрд долларов.

Через неформальные каналы в Украину переведено 6,89 млрд долларов.

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Напомним, ранее в Словакии обнаружили тело 28-летнего украинского заробитчанина Павла Куропася, который работал в Польше. Правоохранители говорят о самоубийстве, однако в деле много неясностей.

Также ранее в одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.

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