За трое суток в ОРДЛО ВСУ подорвали минимум семь военных складов русских оккупантов - InformNapalm

ВСУ подорвали минимум семь военных складов русских оккупантов - InformNapalm / УНИАН и ua.depositphotos.com

С 16 по 18 июня 2022 года во всех временно захваченных русскими и боевиками районах Донецкой и Луганской областей оказались уничтожены минимум семь вражеских складов с боекомплектом. Об этом сообщается на канале волонтерского сообщества InformNapalm в мессенджере Telegram.

"За последние 72 часа на территории ОРДЛО высокоточными ударами было поражено как минимум семь объектов, на которых размещались значительные запасы боеприпасов, начиная с 2014-2015 годов. Семь выстрелов и семь уничтоженных целей с боекомплектом", — говорится в тексте.

Также сообщается, что только на одном уничтоженном складе боеприпасов во временно оккупированном городе Хрустальный (город Красный Луч) содержал до тысячи тонн боеприпасов.

Как говорят собеседники волонтеров InformNapalm ‒ склады взрывались после ударов ВСУ. И теперь войска оккупантов пытаются "размыть успехи украинской армии", простреливая центр города меньшими калибрами ‒ для того, чтобы устрашить местное население и перебить панические слухи среди населения о высокой точности работы украинских военных по складам боеприпасов.

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Напомним, ранее сообщалось, что защитники Украины нанесли три мощных удара с воздуха по скоплению российских оккупантов на Юге. Украинские воины попали в скопление сил противника, нанеся значительные потери, и склад боеприпасов.

Еще некоторое время назад артиллеристы ВСУ с помощью гаубиц М777 уничтожили три российские установки "Град", из которых оккупанты обстреливали Северодонецк, другие населенные пункты и позиции защитников Украины.

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