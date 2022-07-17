"За Винницу": авиация ВСУ "перемалывает" оккупантов мощными ракетами

Ракета С-25 / Facebook/Волонтеры Штурмовики

Авиация Вооруженных сил Украины уничтожает российских оккупантов с помощью мощных ракет С-25.

В Facebook сообщества Волонтеры Штурмовики опубликовали фото ракет С-25, которыми вооружены самолеты ВСУ.

Вместе с тем, по данным портала Милитарный, неуправляемая авиационная ракета С-25 была разработана специалистами ранее советского, а теперь российского проектно-конструкторского бюро Точмаш и принята на вооружение СССР в июне 1975 года.

Отмечается, что украинские военные летчики применяют ракеты версии С-25-О и C-25-ОФМ, которые были вставлены в пусковых контейнерах ПУ-0-25. Первая версия предназначена для поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Ее дальность запуска составляет 1,6-3 км, а боевая часть весит 151 кг.

НАР С-25-О / mil.in.ua

С25-ОФМ – модернизированный вариант ракеты с осколочно-фугасной БЖ проникающего типа, где взрывник перенесли в донную часть корпуса.

Во время проведения испытаний в СССР ракета пробивала метровую толщину железобетонного укрытия.

Добавим, что бойцы ВСУ пишут на ракетах пожелания оккупантам: "За Николаев", "За Харьков", "За Винницу", напоминая о военных преступлениях РФ в Украине.

Ранее сообщалось, что в результате ударов авиации Воздушных Сил ВСУ 10 июля были уничтожены вражеские тылы, склады боеприпасов, а также командные пункты вместе с техникой и живой силой оккупантов РФ.

Как говорится в сообщении Командования Воздушных Сил, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, наносит очередные удары по российским оккупационным войскам.

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