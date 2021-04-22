За воду в Крым России придется "пролить кровь" своих солдат – Резников

Агрессия против Украины очень дорого обойдется РФ, уверен Алексей Резников.
Вооруженная агрессия России против Украины с целью обеспечения оккупированного Крыма водой будет стоить РФ больших жертв, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Как подчеркнул он в интервью Украинской правде, для этого России будет необходимо захватить половину Украины и дойти своими войсками до Днепра.
"Это будет очень дорога история для России. И здесь главный вопрос – зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат", - уверен украинский вице-премьер.
Он обратил внимание на то, что успешной агрессии против Украины РФ необходимо сконцентрировать значительно больший военный контингент, чем она стянула к границе.
Министр по вопросам реинтеграции ВОТ подчеркнул, что для защиты своих рубежей Украина располагает контингентом в составе 250 тысяч военных, 50 тысячам бойцов Нацгвардии, а также 460 тысячам граждан, которые уже прошли через фронт.
Комментируя захват Крыма Россией Резников добавил, что вКремль фактически получил авианосец на Черном море с выходом на Средиземное море, а также контроль Сирии и Турции.
Читайте такжеГенерал назвал три варианта наступления армии РФ на Украину
Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.