За воду в Крым России придется "пролить кровь" своих солдат – Резников

Алексей Резников / УНИАН

Вооруженная агрессия России против Украины с целью обеспечения оккупированного Крыма водой будет стоить РФ больших жертв, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как подчеркнул он в интервью Украинской правде, для этого России будет необходимо захватить половину Украины и дойти своими войсками до Днепра.

"Это будет очень дорога история для России. И здесь главный вопрос – зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат", - уверен украинский вице-премьер.

Он обратил внимание на то, что успешной агрессии против Украины РФ необходимо сконцентрировать значительно больший военный контингент, чем она стянула к границе.

Министр по вопросам реинтеграции ВОТ подчеркнул, что для защиты своих рубежей Украина располагает контингентом в составе 250 тысяч военных, 50 тысячам бойцов Нацгвардии, а также 460 тысячам граждан, которые уже прошли через фронт.

Комментируя захват Крыма Россией Резников добавил, что вКремль фактически получил авианосец на Черном море с выходом на Средиземное море, а также контроль Сирии и Турции.

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Обострение на границе Украины и РФ: