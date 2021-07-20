Забил медбрата стулом: опубликованы кадры задержания шизофреника-убийцы

Задержание убийцы на Днепропетровщине / Скриншот

В Днепропетровской области задержали пациента Гейковской психоневрологической больницы, который убил медбрата стулом и сбежал из медучреждения.

Кадры задержания убийцы опубликовал блогер Алексей Таймурзин в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что убийца скрывался от разыскивавших его правоохранителей неподалеку от Ингульца.

"Мужчина всё это время прятался в одном из домов села Зелёное, рядом с Ингульцом. Правоохранители достали подозреваемого в убийстве медицинского работника мужчину из-под кровати", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что под Кривым Рогом в воскресенье, 18 июля, в Гейковской областной психоневрологической больнице пациент убил медбрата и скрылся.

Убийство произошло около 4 утра. Медсестра с коллегой нашли в одной из палат тело своего 50-летнего коллеги, санитара, в то же время там отсутствовал 21-летний пациент, который убежал. На него сразу пало подозрение в убийстве.

Предварительно известно, что он забил сотрудника больницы ножкой от стула. В полиции ничего об обстоятельствах убийства не говорят.

Что известно об убийце из психбольницы:

Злоумышленник страдает тяжелым психическим заболеванием – шизофрения. Ему 21 год, инвалид второй группы, находился на лечении больше 2 месяцев. Состояние никогда не было стабильным, периодически ухудшалось.

В 3 ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден. Санитар к нему подошел, он схватил стул, сломал, и ножкой от стула ударил его в висок.