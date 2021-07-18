В психбольнице на Днепропетровщине пациент убил медбрата стулом и сбежал

Пациента разыскивает полиция / ТСН

18 июля в психоневрологической больнице в селе Гейковка под Кривым Рогом нашли мертвым медбрата. Уточняется, что работника медучреждения убил один из пациентов и скрылся с места преступления.

Тело погибшего обнаружили около 4:00. Орудием убийства, веротно, стала металлическая ножка стула, сообщает "Первый городской" со ссылкой на полицию. Кроме того, из медучреждения исчез 21-летний пациент,

В полиции уточнили, что погибшим оказался 54-летний медицинский работник психоневрологической больницы в селе Гейковка. Правоохранители разыскивают злоумышленника и начали расследование по части 1 статьи 115 УК Украины "Убийство". По предварительной информации, его зовут Иван. Убежал вместе с другим пациентом – Ярославом. Они могли отправиться пешком в сторону Кривого Рога или Николаева.

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