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В психбольнице на Днепропетровщине пациент убил медбрата стулом и сбежал

18 июля 2021, 12:27
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Мужчина бежал вместе с товарищем по палате.

Пациента разыскивает полиция / ТСН

18 июля в психоневрологической больнице в селе Гейковка под Кривым Рогом нашли мертвым медбрата. Уточняется, что работника медучреждения убил один из пациентов и скрылся с места преступления.

Тело погибшего обнаружили около 4:00. Орудием убийства, веротно, стала металлическая ножка стула, сообщает "Первый городской" со ссылкой на полицию. Кроме того, из медучреждения исчез 21-летний пациент,

В полиции уточнили, что погибшим оказался 54-летний медицинский работник психоневрологической больницы в селе Гейковка. Правоохранители разыскивают злоумышленника и начали расследование по части 1 статьи 115 УК Украины "Убийство". По предварительной информации, его зовут Иван. Убежал вместе с другим пациентом – Ярославом. Они могли отправиться пешком в сторону Кривого Рога или Николаева.

В одном из телеграм-каналов сообщили, что мужчина агрессивный и с ним лучше избегать контакта. В сети уже опубликовали его фото.

Ранее Главред рассказывал о резонансном происшествии на Житомирщине, в котором 14-летняя девушка зверски убила одноклассника канцелярским ножом. Как сообщают полицейские, в последнее время у девушки с убитым юношей были в крайней степени острые и очень неприязненные отношения.

Напомним, ранее в Черкассах сотрудники полиции задержали беременную женщину, которая убила свою подругу из-за долгов за коммунальные услуги.

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