Заблокировала движение: в Киеве "героиня парковки" вылезла на капот и не давала проходу эвакуатору

Дело было на Русановке / Скриншот

В Киеве женщина залезла на капот авто, которое должны были эвакуировать, чтобы его не увезли. Курьезный случай произошел на Русановке. Жещина настойчиво сидела на капоте Hundai, который оставили в неположенном месте. Несмотря на то, что машина стояла на пешеходном переходе и мешала прохожим, она не слазила с нее.

В Сети появилось соответствущее видео на кадрах которого "блокировщица" движения, сидя на машине уверяла, что водителем является человек с инвалидностью, и другие "должны это понять".

Самого водителя на месте не было, как и не было специального знака, который й бы обозначил, что "за рулем человек с инвалидностью".

В итоге непонятно, как закончилась эта ситуация, как и не понятно то, кем приходится эта женщина водителю машины.

Напомним, ранее подобный случай произошел также в столице. Женщина припарковала свое авто с нарушением правил, а после того, как приехал эвакуатор и погрузил легковушку, взобралась на спецтранспорт, чтобы ее машину не забрали на штрафплощадку.

"Оборона" авто Toyota от посягательств эвакуатора произошла на улице Волошской около Контрактовой площади.

На место прибыли правоохранители. Один из полицейских пытался снять "героиню парковки" с эвакуатора, но женщина так просто не сдавалась, крепко вцепилась в свою легковушку, громко кричала.