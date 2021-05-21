В Киеве пьяная "вдрабадан" женщина таранила авто, называясь "полковником полиции"

В столице пьяная женщина протаранила автомобили / фото скриншот

В столице на проспекте Лобановского сегодня ночью было неспокойно - женщина, которая находилась за рулем КІА, задела несколько припаркованных авто на улице и во дворе, а под финал еще и въехала в забор. Судя по видео, дама было сильно пьяна, но самое интересное, она заявила, что является полковником полиции, пишет Сегодня.

"Я полковник милиции – пошел вон!" – сказала она мужчине, который просил ее остановиться и заглушить автомобиль.

В патрульной полиции Киева пока не подтверждают информацию о том, что женщина является полковником полиции.

"Является ли женщина полковником полиции – очень сомнительно, поскольку если бы это было так, то нам бы сообщили о таком инциденте. Она или не является сотрудником полиции, или это на данный момент не установлено", – сообщили в патрульной полиции Киева.

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Там добавляют, что будут узнавать информацию у патрульных, которые выезжали на вызов. В главке столичной полиции также не смогли прокомментировать, является ли женщина сотрудником полиции.

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