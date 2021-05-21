В столице "героиня парковки" залезла на эвакуатор и отбивалась от копов

На место прибыли правоохранители. Один из полицейских пытался снять "героиню парковки" с эвакуатора, но женщина так просто не сдавалась.
В столице женщина припарковала свое авто с нарушением правил, а после того, как приехал эвакуатор и погрузил легковушку, взобралась на спецтранспорт, чтобы ее машину не забрали на штрафплощадку, видео было обнародовано на Facebook-странице Киев Оперативный.
"Оборона" авто Toyota от посягательств эвакуатора произошла на улице Волошской около Контрактовой площади.
На место прибыли правоохранители. Один из полицейских пытался снять "героиню парковки" с эвакуатора, но женщина так просто не сдавалась, крепко вцепилась в свою легковушку, громко кричала.
"Вы не имеете права!... Я не слезу!... Уберите руки!..." - возмущалась хозяйка Toyota.
В итоге "коп" спустился с эвакуатора, и начал общаться с водителем спецтранспорта.
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В комментариях к публикации пользователи сети начали активно обсуждать ситуацию и гадать, чем же закончилась такая "оборона" легковушки - забрали ли ее в итоге на штрафплощадку, или ее оставили водителю, позволив оплатить штраф.
"Пьяные ДТП" - о чем ранее писал Главред:
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- Погибли 18-летняя пассажирка машины. В салоне также находилась 19-летняя девушка, она выжила.
- В Киеве, 17 мая, на Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса. Водитель Toyota не заметил провода и наехал на них. После чего машина повисла в воздухе, а потом рухнула на бок. После аварии водитель пытался скрыться с места ДТП.
- Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения проверки на драгере.