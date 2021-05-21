В столице "героиня парковки" залезла на эвакуатор и отбивалась от копов

"героиня парковки" залезла на эвакуатор и отбивалась от полиции / УНИАН

В столице женщина припарковала свое авто с нарушением правил, а после того, как приехал эвакуатор и погрузил легковушку, взобралась на спецтранспорт, чтобы ее машину не забрали на штрафплощадку, видео было обнародовано на Facebook-странице Киев Оперативный.

"Оборона" авто Toyota от посягательств эвакуатора произошла на улице Волошской около Контрактовой площади.

На место прибыли правоохранители. Один из полицейских пытался снять "героиню парковки" с эвакуатора, но женщина так просто не сдавалась, крепко вцепилась в свою легковушку, громко кричала.

"Вы не имеете права!... Я не слезу!... Уберите руки!..." - возмущалась хозяйка Toyota.

В итоге "коп" спустился с эвакуатора, и начал общаться с водителем спецтранспорта.

Читайте такжеПовышение цен и жесткий контроль: Кабмин поменял правила парковки

В комментариях к публикации пользователи сети начали активно обсуждать ситуацию и гадать, чем же закончилась такая "оборона" легковушки - забрали ли ее в итоге на штрафплощадку, или ее оставили водителю, позволив оплатить штраф.

"Пьяные ДТП" - о чем ранее писал Главред: