Забросали мусором: в Киеве накануне Дня победы потух Вечный огонь

Вечный огонь затух, но уже снова горит / Фото: Facebook/Киевгаз

В Киеве потух Вечный огонь, расположенный в киевском парке Вечной славы. Накануне Дня победы сотрудники коммунальных служб обнаружили, что огонь не горит.

"Газовщики обнаружили засорение горловины Вечного огня во время очередного обследования систем газоснабжения. Мусора, а особенно пластиковых бутылок, было настолько много, что пламя почти погасло", - сообщает пресс-служба Киевгаза.

На место инцидента выехала ремонтная бригада, которая полностью разобрала конструкцию, очистила горловину от мусора и возобновила работу Вечного огня.

"Символ памяти о героях Второй мировой войны снова пылает", – отметили в пресс-службе.

В Киевгазе подчеркнули, что патрулируют объекты, несмотря на карантин.

Напомним, в России изготовили ко Дню Победы специальные мозаичные панно с изображением президента Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу - для храма российских вооруженных сил РФ.

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