Зачем Макрон и Шольц прибыли в Киев: Reuters о настоящих причинах

Макрон, Шольц, Драги в поезде по дороге в Киев / t.me/zalizni_zminy

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги хотят преодолеть критику в Украине за их реакцию на войну. Об этом говорится в редакционной статье Reuters. Также в статье упоминается, что европейские лидеры могут попытаться уговорить Зеленского пойти на мирные переговоры с Путиным.

"Это послание единства"

В Киеве прозвучало несколько сирен воздушной тревоги, когда президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги начали совместный визит, чтобы продемонстрировать поддержку Украины в ее борьбе против российского вторжения. Все трое прибыли в украинскую столицу рано утром в четверг после того, как вместе путешествовали ночью в поезде, который использовался для перевозки высокопоставленных гостей в Украину, говорится в материале.

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"Это важный момент. Это послание единства, поддержки, которое мы посылаем украинцам. Мы будем говорить как о настоящем, так и о будущем, поскольку ближайшие недели, как мы знаем, будут очень сложными", - сказал Макрон после прибытия в Киев.

Макрон, Шольц и Драги в Киеве - видео

Макрон, которого критиковали дома и за границей за то, что он ранее не ездил в Украину, неоднократно заявлял, что поедет только в том случае, если визит будет "полезным", а не просто символической демонстрацией поддержки. Оставалось ждать, какие конкретные шаги он объявит, говорится в статье.

"Мы здесь, мы сосредоточены, мы вместе с президентом Зеленским отправимся на место военных действий, где были совершены массовые убийства", - сказал Макрон.

Телеканал BFM сообщил, что лидеры направлялись в Ирпень, где Россия совершила крупномасштабные зверства.

Париж ищет "баланса"

На вопрос, почему визит происходит именно сейчас, неназванный представитель Елисейского дворца сказал журналистам издания, что они считают, что лучше всего сделать это непосредственно перед саммитом ЕС, на котором должна быть обсуждена заявка Киева на вступление в блок из 27 стран.

Ожидается, что в пятницу исполнительный орган Европейского союза предложит Украине стать официальным кандидатом на членство в блоке, говорят дипломаты и официальные лица.

"Необходимо найти баланс между естественным стремлением Украины (вступить) в ЕС в особенное время и вниманием ко всем странам, которые уже имеют статус кандидата и застряли в переговорных главах, и тем, что мы не должны дестабилизировать ситуацию в ЕС или расколоть его", - сказал изданию представитель Елисейского дворца.

Визит на фоне острой критики

Ожидается, что Зеленский подтолкнет своих посетителей к отправке большего количества оружия, чтобы помочь его армии противостоять российским захватчикам.

Как говорится в материале, ранее Киев обвинил Францию, Германию и, в меньшей степени, Италию в медлительности в поддержке Украины, заявив, что они медлят с поставками оружия и ставят собственное благополучие выше свободы и безопасности Украины.

Высокопоставленный чиновник из страны ЕС заявил, что Зеленский находится "в действительно сложном положении: украинская армия не только нуждается в оружии, но и увеличивается нехватка солдат".

Алексей Арестович, советник Зеленского, заявил на этой неделе немецкой газете Bild, что он обеспокоен тем, что три лидера окажут давление на Киев, чтобы тот согласился на мирное соглашение, выгодное президенту России Владимиру Путину. Касаясь этой озабоченности, Драги сказал во вторник, что мирные переговоры должны начаться как можно скорее, но добавил, что они должны быть "на условиях, которые Украина сочтет приемлемыми".

Украина особенно критически относится к военной помощи Германии, и посол страны в Берлине Андрей Мельник заявил немецкой телекомпании НТВ, что ожидает от Шольца тяжелого вооружения, которое было давно обещано, но еще не доставлено.

Шольц отверг обвинения в том, что он сдерживает столь необходимую военную поддержку, заявив, что Германия была одним из крупнейших военных и финансовых спонсоров Украины и что требовалось время, чтобы обучить украинских солдат использованию сложных артиллерийских систем, которые она предлагала.

Визит накануне саммита

Напомним, впервые о визите европейских лидеров в Украину заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали. Утром четверг о том, что политики все же едут в Киев, сообщили немецкие и итальянские СМИ.

В частности, немецкий телеканал ZDF сообщил, что Шольц, Макрон и Драги прошлой ночью выехали из польского города Жешув.

"Шольц, Макрон и Драги встретились ночью в польском городе Жешув, откуда они продолжают путь по суше в Украину. Визит задуман как знак поддержки Украины. Переговоры с украинским правительством, вероятно, будут посвящены ходу войны, возможному вступлению Украины в ЕС и дальнейшей помощи стране", - писал телеканал.

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