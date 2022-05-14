Зачистка на границе с РФ: ВСУ выбили рашистов из еще одного поселка

Еще на одном участке фронта украинские защитники вплотную приблизились к границе с Россией.
Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области.
Как рассказал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, освобожденное село находится в километре от границы с РФ.
Таким образом, еще на одном участке фронта украинские защитники вплотную приблизились к границе с Россией.
"Еще одно село освобождено севернее Харькова, и мы стали первыми журналистами, которые сюда попали вместе с нашими военными. Пока название не даем. Но до государственной границы остались здесь просто сотни метров", – добавил Цаплиенко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Слобожанском направлении основные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм.
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