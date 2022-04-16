Захват Мариуполя и вторая атака на Киев: генерал СБУ назвал главную задачу Путина к 9 мая

Генерал СБУ назвал главную задачу Путина к 9 мая / Фото Reuters, скриншот

К 9 мая для хозяина Кремля Владимира Путина важна хотя бы маленькая, но раздутая победа. Это может быть захват Мариуполя и пленение его защитников, также выход на границы Луганской и Донецкой областей периода 2014 года.

Об этом в интервью Алесе Бацман рассказал генерал СБУ в отставке, нардеп Андрей Кожемякин.

По его сломам, задачей "максимум" к 9 мая можно считать захват путинской армией всей территории Донбасса.

"Путину в том состоянии, в каком он сейчас есть, и его окружению, военному руководству трудно точно представить, чего они хотят к 9 мая. Это психологически. Думаю, они хотят какую-то маленькую, но потом хорошо раздутую и показанную победу. Скажем, удара по направлению Славянска, Краматорска, Северодонецка, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей периода 2014 года. Естественно, для Путина очень важны захват Мариуполя и склонение его защитников к сдаче в плен или их уничтожение", - сказал он.

По словам Кожемякина, также нельзя исключать вторую попытку россиян захватить украинскую столицу.

"Думаю, фашист Путин и командующие его вооруженными орками предлагают вариант, чтобы основной удар нанести со стороны Донецка, Луганска. Если у них будут успехи на этом направлении, я не исключаю, что 20-тысячная группировка, которая сейчас находится в районе Гомеля, Мозыря и других белорусских городов (по данным нашей и британской разведок), может совершить еще один поход в сторону столицы Украины. Но думаю, этого не произойдет", - отметил депутат.

Как сообщал Главред, мечты Путина о победе к 9 мая могут не сбыться. Массированное наступление российских оккупантов на Донбассе пока не увенчалось каким-либо существенным успехом. Разгром путинских войск, как это было под Киевом, может повториться. А все потому, что украинское военное руководство умело использует новую тактику ведения боя – принцип велоцираптора. Об этом пишет немецкое издание Bild и объясняет: велоцирапторы - это небольшие по размерам хищники из эпохи динозавров, которые стали популярными благодаря фильму Парк Юрского периода. Они организовывали слаженные коллективные атаки на жертв, гораздо более превосходящих их в размерах. Приблизительно то же самое демонстрируют сейчас украинские защитники на Донбассе.

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