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Захват РФ Сувалкского коридора с отрывом Балтии от НАТО: Свитан оценил сценарий

Андрей Ганчук
27 июля 2023, 13:09 обновлено 27 июля, 13:09
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Если боевики Вагнер даже в теории попытаются пойти на Сувалкский коридор, они попадут под фланговые удары армии Польши и стран Балтии, считает Роман Свитан.
Свитан, ЧВК Вагнер
Вагнеру надо 5 миллионов боевиков, чтобы атаковать Сувалкский коридор - Свитан / Коллаж: Главред, фото: Главред, соцсети

Боевики ЧВК Вагнер в Беларуси не способны пойти на захват Сувалкского коридора. Для проведения операции им понадобилась бы группировка в 5 миллионов человек. Даже вся армия страны-агрессора России не сможет добиться такой цели. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

В интервью Главреду он прокомментировал сценарий, который описывался в западных СМИ. В частности, были предположения, согласно которым Россия может захватить Сувалкский коридор и в таком случае отрежет Эстонию, Латвию и Литву не только от Польши, но и от всего НАТО.

По мнению эксперта, сценарий невозможен, поскольку ЧВК Вагнер для реализации подобной операции понадобилось бы около 5 миллиона боевиков. Здесь ничего не сможет сделать и вся армия РФ. К тому же в случае атаки наемники попадут под фланговые удары Польши и стран НАТО.

"Пригожинцы при поддержке всех российских войск целый год шли 30 километров от Попасной до Бахмута. Протяженность Сувалкского коридора составляет 100 километров. Группировка Вагнер из Беларуси может пройти это расстояние разве что силами 5 миллионов боевиков. Город Сувалки и "коридор" – просто линия границы между Польшей и странами Балтии. Граница в 100 километров – расстояние между Беларусью и Калининградской областью. Ни теоретически, ни технически они не смогут там пройти, потому что в случае попытки попадут под фланговые удары мощнейших армий Польши и балтийских государств. Для операции нужна минимум 5-миллионная армия, и сейчас нет ни одного штаба, который бы прорабатывал подобный маршрут. Даже вся армия России не способна это сделать", - объяснил Свитан.

Также он добавил, что заявления из России, связанные с угрозами захвата Сувалкского коридора, выглядят нелепо.

"В рамках военного анализа подобные вещи даже не рассматриваются", - подчеркнул Роман Свитан.

Угрозы России в адрес Польши

Директор агрессора России Владимир Путин ранее выдумал, что Польша и Литва якобы "хотят оккупировать Украину". Он решил разразиться угрозами в адрес Варшавы.

"Западные территории нынешней Польши-подарок Сталина полякам, или наши друзья в Варшаве забыли об этом? Мы напомним", - сказал глава Кремля.

Самопровозглашенный председатель Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Путиным придумал, что боевики ЧВК Вагнер якобы "хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув". Дескать, Лукашенко удерживает наемников от такого пути.

Кроме того, Лукашенко насочинял, что НАТО и Польше, дескать, "хотят оттяпать запад Украины". Беларусь, мол, "не допустит такого сценария".

"Передача украинских земель Польше неприемлема, если Западная Украина попросит о помощи, мы будем оказывать", - подчеркнул в своем сочинении Лукашенко.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, почему боевики Вагнер не способны на провокации против стран НАТО:

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Польша ЧВК Вагнер война России и Украины Роман Свитан
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