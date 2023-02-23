Захватить до лета Донбасс и удержать регион: в Генштабе назвали план России на фронте

Оккупанты России будут пытаться сорвать подготовку сил обороны Украины к наступательным действиям и поставки вооружений от Запада, сказал Алексей Громов.

Оккупанты России попытаются удержать "сухопутный коридор" в захваченный Крым - Громов / Коллаж скриншот YouTube, Минобороны РФ

Вражеские войска России в ближайшей перспективе хотят оккупировать ключевые населенные пункты Донецкой области. В дальнейшем они попытаются до лета захватить Луганскую область и удержать Донбасс. В приоритете оккупантов, в том числе, срыв планов по контрнаступлению ВСУ и поставок Украине оружия. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления Генштаба Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 23 февраля, он рассказал о том, что Москва не меняет своих стратегических целей по захвату Донецкой и Луганской областей. Россияне будут пытаться их оккупировать до лета и удержать над ними контроль.

"Российские стратегические цели не изменились. В ближайшей перспективе кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем - захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области", - сказал Громов.

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Также Алексей Громов подчеркнул, что среди приоритетных задач врага – срыв подготовки ВСУ к последующим действиям, поставок оружия от Запада и защита "сухопутного коридора", который идет с территории агрессора России до оккупированного Крыма.

Наступление России на Украину

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что наступление агрессора РФ на Украину началось в феврале.

Захватчики ведут активные боевые действия в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Враг хочет захватить Купянск Харьковской области, а также Лиман, Бахмут, Марьинку, Авдеевку и Угледар Донецкой области.

В Институте изучения войны отметили, что оккупантам России не хватает боевой мощи и ресурсов для ее новых наступательных операций против Украины. Захватчики атакуют на Донбассе и в Запорожской области, но не могут достичь продвижения.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что активная фаза войны России против Украины может закончиться летом 2023 года.

По его словам, Запад передает все больше и больше необходимого ВСУ оружия. Согласно его прогнозу, у Украины есть все шансы завершить войну выходом на свои границы 1991 года.

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Война России против Украины: