Закончилась экспертиза "луцкого террориста" Кривоша: что решили психиатры

Максим Кривош в зале суда / УНИАН

Медики-психиатры закончили экспертизу по поводу вменяемости 44-летнего "луцкого террориста" Максима Кривоша ("Плохого"), который в июле минувшего года на автовокзале Луцка захватил автобус с пассажирами. Как со ссылкой на собственные источники сообщает местный портал Первый, экспертиза длилась чуть менее двух месяцев.

Максима Кривоша психиатры признали вменяемым. По неофициальным сведениям, сейчас он находится под контролем правоохранителей в Луцком следственном изоляторе.

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