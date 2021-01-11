Закончилась экспертиза "луцкого террориста" Кривоша: что решили психиатры

Психиатрическая экспертиза по делу Максима Кривоша продлилась чуть менее двух месяцев.
Медики-психиатры закончили экспертизу по поводу вменяемости 44-летнего "луцкого террориста" Максима Кривоша ("Плохого"), который в июле минувшего года на автовокзале Луцка захватил автобус с пассажирами. Как со ссылкой на собственные источники сообщает местный портал Первый, экспертиза длилась чуть менее двух месяцев.
Максима Кривоша психиатры признали вменяемым. По неофициальным сведениям, сейчас он находится под контролем правоохранителей в Луцком следственном изоляторе.
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Теракт в Луцке:
- Напомним, 21 июля в Луцке злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 заложниками.
- Он выдвигал ряд требований, среди которых – видеообращение украинского политического истеблишмента, где они должны были признать себя террористами в законе.
- Также он требовал от президента Зеленского записать видеообращение с призывом посмотреть документальный фильм Земляне. Глава государства выполнил его требование.
- Позже преступник сдался, после чего был задержан представителями силовых структур.
Автор: Дмитрий Видоменко