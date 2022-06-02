"Закрыли мужа в багажник и увезли": оккупанты массово похищают людей и требуют выкуп в $10-30 тысяч

Военные РФ похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп / Фото УНИАН

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты массово похищают мужчин и требуют выкуп. Сумма за "возвращение в нормальную жизнь" колеблется в пределах 10-30 тысяч долларов. Все зависит от состояния семьи задержанных украинцев.

Как свидетельствуют перехваты разговоров, опубликованные Службой безопасности Украины, женщины звонят в комендатуру Мелитополя и говорят, что их мужей похищают российские военные.

"Только что приехали ваши ребята из комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…" – заявила по телефону местная жительница.

В ответ представитель оккупационных "властей" призвал ее приходить в ведомство для написания заявления, потому что, "сидя дома, такие вопросы не решаются".

Заявления местных жительниц однотипные:

"Приехали, сказали, что они с полиции. Скрутили, погрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок…";

"Звоню из Токмака. У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?".

На все эти вопросы у захватчика был примерно одинаковый ответ, что по телефону они не решаются.

"А уже по приезду родственникам озвучивают "прайс" и начинаются торги", – уточнили в СБУ.

Как сообщал Главред, во временно оккупированном городе Мелитополь на Запорожье группа российских военных разбилась на автомобиле, украденном у украинцев. Два оккупанта погибли, еще трое - получили травы. Оккупанты ехали в ворованном "джипе" красного цвета.

Отметим также, что коллаборант Тарас Генов, который несколько дней назад собирал "отряды Путина", жалуется на "гауляйтера" Мелитополя Галину Данильченко. На предприятие к Генову наведались рашисты. С автоматами в руках они забрали ключи от предприятия Генова и уехали.

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