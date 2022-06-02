"Закрыли мужа в багажник и увезли": оккупанты массово похищают людей и требуют выкуп в $10-30 тысяч

Несколько случаев похищения зафиксированы в Мелитополе. Родственники похищенных людей вынуждены обращаться во "временную военную администрацию" города.
На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты массово похищают мужчин и требуют выкуп. Сумма за "возвращение в нормальную жизнь" колеблется в пределах 10-30 тысяч долларов. Все зависит от состояния семьи задержанных украинцев.
Как свидетельствуют перехваты разговоров, опубликованные Службой безопасности Украины, женщины звонят в комендатуру Мелитополя и говорят, что их мужей похищают российские военные.
"Только что приехали ваши ребята из комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…" – заявила по телефону местная жительница.
В ответ представитель оккупационных "властей" призвал ее приходить в ведомство для написания заявления, потому что, "сидя дома, такие вопросы не решаются".
Заявления местных жительниц однотипные:
- "Приехали, сказали, что они с полиции. Скрутили, погрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок…";
- "Звоню из Токмака. У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?".
На все эти вопросы у захватчика был примерно одинаковый ответ, что по телефону они не решаются.
"А уже по приезду родственникам озвучивают "прайс" и начинаются торги", – уточнили в СБУ.
Как сообщал Главред, во временно оккупированном городе Мелитополь на Запорожье группа российских военных разбилась на автомобиле, украденном у украинцев. Два оккупанта погибли, еще трое - получили травы. Оккупанты ехали в ворованном "джипе" красного цвета.
Отметим также, что коллаборант Тарас Генов, который несколько дней назад собирал "отряды Путина", жалуется на "гауляйтера" Мелитополя Галину Данильченко. На предприятие к Генову наведались рашисты. С автоматами в руках они забрали ключи от предприятия Генова и уехали.
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