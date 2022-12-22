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Залп десятками крылатых ракет: РФ ударит по Украине 22 или 23 декабря - источник

22 декабря 2022, 14:32
На следующие сутки после удара не исключается применение ударных беспилотников РФ, предупредили в разведке.
Ту-95, Россия, крылатая ракета, бомбардировщик
РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине / vpk.name

Россия в ближайшее время готовит новый массированный ракетный обстрел Украины.

Не исключено, что удар по Украине может быть нанесен 22 или 23 декабря. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на данные, полученные в разведке

При этом страна-агрессор планирует привлечь к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более.

При этом в разведке не исключили, что оккупанты могут использовать не менее четырех ракет "Искандер", от восьми до 14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей РК "Калибр" и до трех самолетов Ту-22М3.

Подробности подготовки ракетного удара РФ

Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет. На следующие сутки после удара не исключается применение ударных беспилотников.

Также, по имеющейся информации, Севастопольский морской порт в оккупированном Крыму ограничил территорию передвижения любых кораблей и летательных аппаратов с 23 по 27 декабря из-за проведения ракетных стрельб.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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