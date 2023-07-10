"Залужному виднее": политолог рассказал о тяжелом продвижении ВСУ

По словам политолога, сейчас идет тяжёлое прогрызание обороны оккупантов.

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Андрей Золотарев о продвижении ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, УНИАН

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв во время чата на Главреде рассказал, готовы ли россияне совершить "жест доброй воли" на оккупированных территориях.

"Пока я не вижу для этого предпосылок. Идёт тяжёлое и медленное прогрызание обороны противника. Один гарвардский профессор подсчитал, что при таких темпах понадобится 15 лет для освобождения всех территорий, но этот человек сидит в кабинете и, думаю, никогда не служил в армии. Ведь очень часто идёт медленное прогрызание обороны, а потом шлёп, и происходит обвал фронта, и тогда всё развивается в ином темпе. Пока соотношение сил и ход боевых действий особого оптимизма не внушают", - отметил он.

Золотарёв говорит, что "Харьковское чудо не повторится".

"Тогда очень удачно на юг были оттянуты силы противника, который махнул рукой на Харьковскую область, оставив там оккупантов и Росгвардию, то есть системной обороны не было. Сейчас прорвать три линии обороны российских войск имеющимися силами и средствами будет непросто. Да, мы будем и дальше их прогрызать, но тут вопрос цены. Можно пробить линию, спалить резервы и оказаться в не очень хорошей, с точки зрения войны, ситуации, когда можно получить контрудар и катастрофические последствия на фронте", - добавил политолог.

По его словам, "в 1942 году была похожая ситуация, когда в мае после зимнего наступления Красной армии царили оптимизм и шапкозакидательство".

"Противник накопил резервы и бросил их на Харьков. В итоге это обернулось катастрофой юго-западного фронта, потерей 250 тысяч человек, массы техники и артиллерии. И всё это закончилось тем, что немцы дошли до Сталинграда, а там уже на берегах Волги фортуна от них отвернулась. Поэтому Залужному виднее, мы не обладаем всей полнотой информации. Но пока то, что я вижу, – это тяжёлое прогрызание обороны. А это явно не то, к чему готовили общественное мнение на протяжении нескольких месяцев. Да и у наших партнеров был излишний оптимизм относительно перспектив наступления. Противник подготовился, и прорвать такую линию обороны, не обладая огневым превосходством, невозможно. Лучше уж так, чем положить сотни тысяч жизней", - заявил он.

Смотрите видео чат с Андреем Золотарёвым на Главреде:

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