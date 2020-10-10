"Замочить лапти и боярышник по вкусу": "слуге народа" дали "рецепт" российской вакцины от Covid-19

В Украине резко отреагировали на идею Качуры закупать у РФ вакцину от коронавируса.
Украинские политики отреагировали на идею народного депутата из фракции Слуга народа Александра Качуры, который заявил, что Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке вакцины от коронавируса Спутник-V, если будет доказана эффективность препарата.
В частности, кандидат в мэры Киева Сергей Притула дал Качуре ироничный совет. Мол, если нардеп хочет российскую вакцину от коронавируса, то ее не обязательно покупать.
"Господин Качура может просто замочить в воде лапти, и добавить боярышник по вкусу. Будет иметь полноценную российскую вакцину и абсолютно бесплатно", – написал Притула в Telegram.
В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовские больницы в этом "эксперименте над живыми людьми" участвовать не будут.
"А те, кто продвигают эту идею, могут себе уколоть эту "бодягу" в одно место", – написал Садовый в Facebook.
Нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко предположил, что заявление Качуры можно расценивать как первый шаг власти к официальному запросу о закупке российской вакцины от коронавируса.
"Просто перестать стрелять не вышло, авось получится, чтобы люди просто перестали болеть", – написал Гончаренко в соцсети.
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Напомним:
- Народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура заявил, что Украина "не имеет права" отказываться от эффективной вакцины независимо от производителя. По его словам, Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке вакцины от Covid-19, если будет доказана эффективность препарата.
- Украинский политик Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным обсудил возможность предоставления российской вакцины Спутник-V Украине, а также утверждал, что он сам, его супруга Оксана Марченко и другие члены семьи прошли через вакцинацию ею.
- 8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев планирует дождаться европейской вакцины от коронавируса Covid-19, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности предоставить Украине российскую вакцину Спутник-V.