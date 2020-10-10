"Замочить лапти и боярышник по вкусу": "слуге народа" дали "рецепт" российской вакцины от Covid-19

Качура считает, что Украина "не имеет права" отказываться от эффективной вакцины независимо от производителя / УНИАН

Украинские политики отреагировали на идею народного депутата из фракции Слуга народа Александра Качуры, который заявил, что Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке вакцины от коронавируса Спутник-V, если будет доказана эффективность препарата.

В частности, кандидат в мэры Киева Сергей Притула дал Качуре ироничный совет. Мол, если нардеп хочет российскую вакцину от коронавируса, то ее не обязательно покупать.

"Господин Качура может просто замочить в воде лапти, и добавить боярышник по вкусу. Будет иметь полноценную российскую вакцину и абсолютно бесплатно", – написал Притула в Telegram.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовские больницы в этом "эксперименте над живыми людьми" участвовать не будут.

"А те, кто продвигают эту идею, могут себе уколоть эту "бодягу" в одно место", – написал Садовый в Facebook.

Нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко предположил, что заявление Качуры можно расценивать как первый шаг власти к официальному запросу о закупке российской вакцины от коронавируса.

"Просто перестать стрелять не вышло, авось получится, чтобы люди просто перестали болеть", – написал Гончаренко в соцсети.

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Напомним: