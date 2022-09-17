"Замурованный" Путин и оружие: эксперт назвал рецепт победы Украины в войне

Эксперт назвал рецепт победы Украины в войне/ Генштаб ВСУ, Facebook Мусиенко

Самыми главными вещами, которые нужны Украине для победы над Россией в войне, являются, конечно, оружие, экономическая и политическая поддержка. Однако только этого недостаточно.

"Рецепт победы" включает в себя также политическую изоляцию российского диктатора Владимира Путина, усиление санкций против РФ и контроль соблюдения уже введенных санкций. Также ближайшие страны должны отказываться от сотрудничества с Россией. Об этом сказал политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет ТСН.

Он подчеркнул, что Путин должен стать во всем мире нерукопожатным, ведь его руки в крови невинных украинцев. Российского диктатора нужно изолировать на мировой политической арене до того уровня, чтобы ему и руки никто не подавал.

"Ближайшие страны окружения, которые ранее были в Союзе, начиная от Казахстана и далее, – они должны всячески отказываться от сотрудничества с Россией, а такие страны, как Грузия и Молдова должны активно ставить вопрос о том, что они готовы к восстановлению своей территориальной целостности, и военным путем. Там, как мы знаем, есть оккупированные территории", – отметил Мусиенко.

Что касается санкций, то нужно не допустить их снятия и постоянно контролировать, чтобы РФ не могла их обойти. Кроме этого, различные ограничения нужно еще и ужесточить.

В то же время очень важна максимальная экономическая и политическая поддержка Украины.

"Вот это – довольно важно. И я думаю, что тогда, очевидно, что победа будет за нами, если мы придержимся всех этих составляющих", – отметил эксперт. Напомним, Путин уже начал ныть на международном уровне о том, что Украина отказывается от переговоров и хочет поставить точку в войне на поле боя. Российский диктатор резко изменил свою риторику в отношении войны – вместо "специальной военной операции" вдруг начал говорить "конфликт".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин сейчас представляет "наибольшую угрозу" для НАТО. Канцлер отметил, что Германия готова взять на себя "ведущую ответственность за безопасность европейского континента".

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