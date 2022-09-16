Военные подсчитали, сколько авиации разместила РФ вокруг Украины

Россия разместила у границ с Украиной самолеты и вертолеты / DW

Страна-агрессор разместила возле украинских границ около 800 вертолетов и самолетов, авиация рф находится на территории РФ, в Крыму и Беларуси, сообщил во время брифинга спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.

Возле границ с Украиной в данный момент находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Враг использует истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.

Кроме того, Россия самолетамb дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов. Также в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

По словам Игната, за сутки оккупанты делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тысяч самолетовылетов.

Он добавил, что зенитные ракетные войска Украины с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага.

Ранее сообщалось о том, что украинская авиация уничтожила живую силу врага, а подразделения противовоздушной обороны "приземлили" российские самолеты.

В частности, было уничтожено несколько российских самолетов, сбита ракета и вертолет.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили 80 россиян, 3 склада вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков на южном направлении.

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