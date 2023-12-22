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Запад может обеспечить Украину любым оружием, но есть условие: о чем идет речь

Анна Ярославская
22 декабря 2023, 04:23
На Западе не понимают подхода, когда от них требуют поставок за соблюдением сроков, но ничего не дают взамен, сказал Александр Кочетков.
Александр Кочетков, военная помощь
Запад выполнит обещания, которые давались Украине в рамках заседаний на базе Рамштайн / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, defense.gov

Страны Запада способны обеспечить Украину всем необходимым оружием, но для этого Киев должен предлагать им что-то взамен и брать на себя обязательства. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Запад может сделать очень много, если он захочет, и если он будет видеть смысл в таких действиях. Пока что он не очень напуган Россией - он видит, что РФ не такая мощная, как казалось, если даже Украина может ее сдержать", - сказал Кочетков.

По его словам, в промышленном смысле западные страны способны производить очень много техники.

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"Даже отдельно взятая Германия способна закрыть все потребности Украины в любом оружии и любом его количестве, если она бы начала заниматься этим серьезно", - добавил Кочетков.

Аналитик считает, что Запад выполнит обещания, которые давались Украине в рамках заседаний на базе Рамштайн.

"А вот на превышение планов рассчитывать не надо, потому что о каждом увеличении помощи нужно договариваться отдельно, и сейчас это уже надо аргументировать, предлагать что-то взамен и брать на себя обязательства. Потому что на Западе не понимают подхода, когда от них требуют поставок за соблюдением сроков, но ничего не дают взамен", - резюмировал он.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Военная помощь Украине

У США скоро закончится бюджет для военной помощи Украине. Согласно данным журналистов, деньги, которые тратит Пентагон на покупку вооружений взамен тем, что передаются Киеву, будут истрачены уже 30 декабря. Дополнительных средств пока нет, поскольку Конгресс не проголосовал за их выделение.

Конгресс США уже в январе 2024 года должен утвердить законопроект, в рамках которого должны быть выделены средства на финансирование военной помощи Украине. Если вопрос не решится, включатся другие механизмы, в рамках которых начнется поиск механизмов поддержки Киева. Об этом заявил конгрессмен от Демократической партии Майкл Квигли.

Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

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