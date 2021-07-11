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"Запад перешел на сторону врага": эксперт оценил сделку США и РФ по Донбассу

11 июля 2021, 20:49
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Джо Байден поддерживает позицию о политической автономии оккупированных районов Донбасса, считает Андрей Илларионов.

Путин,Байден
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена / Reuters

В ходе Женевского саммита Джо Байден и Владимир Путин договорились о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения, заявил экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Нуланд пояснила, что Минские соглашения означают для них в том числе предоставление политической автономии сепаратистам "Л/ДНР". Судя по всему, это предложение было дано Путиным Байдену. Судя по тому, что ни Байден, ни Нуланд не возразили на это предложение, более того, она публично изложила его, это означает косвенное согласие с этим вариантом", - заявил он в эфире на телеканале Украина 24.

Он считает, что Байден поддерживает позицию о политической автономии оккупированных районов Донбасса.

"Политической автономии в Минских соглашениях нет. Это новация Путина, которую он передал Байдену, которая Байденом была принята, и теперь еще со стороны Вашингтона оказывается давление на Украину", — сказал он.

Эксперт уверен, что канцлер Германии Ангела Меркель также поддерживает версию Путина по Минским соглашениям с политической автономией сепаратистов.

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"В данной ситуации американская сторона перешла на сторону противника. Когда немецкая сторона сейчас вносит этот вопрос в повестку дня – это означает, что она становится на сторону противника по выполнению Минских соглашений. Сегодня Зеленский и вся Украина оказываются в очень тяжелом положении, когда те страны, которые позиционировали себя как союзники Украины, в важнейшем вопросе национальной безопасности Украины переходят на сторону противника", — добавил Илларионов.

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Напомним, что во время визита в Вильнюс Владимир Зеленский говорил, что на встрече с канцлером одним из главных вопросов будет энергетическая безопасность Украины и Европы на фоне строительства "Северного потока-2".

Украинский лидер назвал проект "лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран", отметив, что для Украины вопрос безопасности важнее экономики. "Для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди", – сообщил он.

Андрей Илларионов новости Украины новости Донбасса
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