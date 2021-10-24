Запорожская область усиливает карантин: какие документы необходимы

Запорожская область усиливает ограничения / УНИАН

В "красной" Запорожской области с 25 октября решили ужесточить карантинные ограничения. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ввела ограничения на внутриобластные перевозки, сообщает Индустриалка.

Областные власти обязали перевозчиков принять меры для 100% вакцинации водителей на регулярных и нерегулярных перевозках. На внутриобластных автобусных и железнодорожных рейсах также вводят требования к пассажирам.

Так, попасть в автобус или поезд смогут только пассажиры, которые смогут доказать отсутствие коронавируса или вакцинацию от COVID-19.

Чтобы воспользоваться автобусом или поездом, жителям Запорожской области понадобится один из документов:

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отрицательный ПЦР-тест;

отрицательный экспресс-тест на антиген;

сертификат вакцинации;

справка о выздоровлении от коронавируса.

Областные власти также рассматривают возможность перераспределения транспорта с менее загруженных маршрутов на более загруженные, а также введение ограничений на перевозку городским транспортом льготников во время пиковой нагрузки.

Напомним, львовский врач Тарас Жиравецкий заявил, что в Украине стремительно распространяется коронавирус. В связи с этим, уже через 10-14 дней в медицинской системе может случиться коллапс.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.