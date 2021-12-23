Заробитчанка из Украины в Польше зарезала мужчину, суд ее оправдал

Суд установил, что украинка действовала в порядке самообороны. После оглашения вердикта женщина расплакалась.
В Польше суд оправдал украинку, которую обвиняли в убийстве соседа по квартире. Инцидент произошел в августе 2020 года в одном из городов недалеко от Познани.
Яна С. приехала в Польшу на заработки. В Украине она оставила на попечение родителей малолетнего ребенка, передает wnp.pl.
В квартире, где произошел инцидент, украинка пробыла всего несколько дней. В день происшествия женщина вернулась домой в состоянии опьянения. Там у нее произошла ссора с 38-летним украинцем Владимиром К. Словесный конфликт перерос в рукоприкладство.
Свидетелями инцидента были еще двое мужчин, но они не вступились в женщину и не мешали ее избиению. Тогда украинка, поднимаясь с пола, схватила лежавший на краю стола нож и ударила им соседа. От полученных травм он скончался.
"Обвиняемая оказалась в ситуации, которая угрожала ее здоровью или даже жизни. Преимущество потерпевшей стороны в силе и массе тела было настолько велико, что суд решил, что здесь речь не может идти о превышении пределов необходимой самообороны. Обвиняемая избрала тот способ самообороны, который был эффективным", — говорится в решении суда.
Судья указал, что "потерпевшим был мужчина ростом около 185 см, очень хорошо сложенный, с большим физическим преимуществом по сравнению с обвиняемой, которая является не очень высокой женщиной".
После оглашения вердикта женщина расплакалась и поблагодарила суд, сказав что не ожидала такого финала.
В то же время, решение Окружного суда в Познани еще может быть обжаловано в высшей инстанции, если прокуратура подаст апелляцию. Сейчас гражданка Украины свободна и может поехать на родину.
Как сообщал Главред, в польском городе Олава полицейские спасли жизнь украинке. Женщина вдруг потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Инцидент произошел вечером 12 декабря.
Ранее в польском селе Пасечник Нижнесилезского воеводства полицейские ранили 48-летнего украинца. Один из стражей порядка попал ему в ногу, чтобы успокоить.
Также сообщалось, что в одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.
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