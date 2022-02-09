Зарплата в 20 тысяч гривен или трехкомнатная квартира: на Кировоградщине ищут врачей для больницы

В Знаменке готовы предоставить трехкомнатную квартиру врачу, который первым приедет в город, чтобы работать в больнице / Скриншот ТСН

В городке Знаменка Кировоградской области, в котором проживает 30 тысяч человек, не могут найти врача для работы в местной больнице. Ищут невропатолога, терапевта, детского анестезиолога и рентгенолога. Зарплату обещают в 20 тысяч гривен, однако желающих работать мало. Теперь готовы выделить трехкомнатную квартиру специалисту, который первым решит переехать в город и работать в местном учреждении здравоохранения. Впрочем, собственником недвижимости он сможет стать только после того, как проработает в больнице 10 лет.

Как рассказали в сюжете ТСН 19:30 за 8 февраля, в больнице Знаменки работают врачи в солидном возрасте. Молодых специалистов ищут, но в большинстве случаев они не готовы ехать работать в небольшие города.

Готовы платить врачам 20 тысяч гривен, но желающих все равно мало

В городе Знаменка проживает 30 тысяч жителей. Его называют железнодорожным городом по причине большого железнодорожного узла. Местные жители говорят, что Знаменка известна своей больницей. Раньше их было две, но позже их объединили в одно медицинское учреждение.

Врачи, работающие в больнице, уже солидного возраста. Заведующая отделением кардиологии Валентина Владимировна работает здесь уже 34 года. Она приехала в город еще интерном, со временем стала терапевтом.

Василий Иосифович – самый опытный терапевт в Знаменской больнице. Ему 80 лет, он работает в медучреждении с 1997 года. Приехал в городок из Закарпатья после того, как закончил обучение в аспирантуре. Тогда для врачей был построен дом на 30 квартир, ключи от одной из них вручили доктору. На пенсию он не собирается и не жалуется – ждет, что в больнице появятся молодые специалисты.

Реклама

В больнице ждут невропатолога, терапевта, детского анестезиолога и рентгенолога. Зарплата – 20 тысяч гривен. Впрочем, желающих все равно мало. Именно поэтому придумали решить вопрос при помощи жилья.

Читайте такжеВрачам и учителям теперь платят чуть больше 11 800 грн: как изменились зарплаты в Украине"Мы "покупаем" таким образом врачей квартирой, жильем. Городские власти заявляли о подъемных от 50 тысяч. Таким образом, мы хотим привлечь к себе врачей", - говорит руководитель Знаменской больницы Руслан Пушкаренко.

Квартира в центре города, получить ее в собственность можно через 10 лет

Городские власти решили выделить квартиру в пятиэтажном доме, который находится в центре города, напротив городского совета Знаменки. До больницы 5 минут пешком.

Квартира на первом этаже, в ней три комнаты. Общая площадь – 56 квадратных метров. Есть отдельный вход. Стены окрашены, натяжные потолки, плитка и линолеум. Также есть и несколько чуланов. Отопление пока подключить не успели.

Жилище могут предоставить врачу, который первым выразит готовность переехать в Знаменку. Право собственности на квартиру передадут после того, как специалист проработает в больнице 10 лет.

Будущие врачи не хотят ехать в провинцию и желают жить в столице

Журналисты не нашли в Национальном университете Богомольца желающих поехать работать врачом в Знаменку, причем даже с перспективой решения жилищного вопроса. Студенты говорят, что для них важнее жить в столице или любом другом мегаполисе, чем отправляться в провинцию, получив материальное благополучие.Читайте такжеВрачам положена зарплата до 20 тысяч, а их переводят на полставки: в Минздраве ответили на скандал

В интернатуру медицинских ВУЗов Украины ежегодно поступают до 10 тысяч выпускников. Еще до 2016 года все, кто учился на бюджете, должны были отработать несколько лет по государственному направлению. Однако теперь, как говорят в Минздраве, повлиять на них никак не могут. И теперь местные власти столкнулись с проблемой поиска врачей.

"Министерство здравоохранения обязать никого не может — иди работай в конкретную деревню или город, но условия децентрализации дают большие возможности общинам, чтобы привлечь к себе молодые врачебные кадры", - подчеркнула замминистра здравоохранения Ирина Микичан.

Зарплата врачей в Украине

Кабмин 12 января издал постановление, на базе которого государство повышает уровень зарплаты врачам и медперсоналу. Минимальный оклад доктора, который работает в государственном или коммунальном медучреждении, должен составить 20 тысяч гривен.

Заработная плата среднего медицинского персонала, согласно предписанию государства, должна быть минимум 13 тысяч гривен.

Врачи первичного звена, среди которых терапевты, педиатры и семейные врачи, смогут получать высокие зарплаты только при условии, если с ними подписали декларации 70% пациентов от требуемой государством квоты, составляющей 1800 человек.

Если врач работает неполный рабочий день, то его зарплата рассчитывается исходя из отработанного времени.

Впрочем, медицинские работники стали сообщать о том, что после появления постановления правительства их начали переводить на 0,75 или на половину ставки. Также они рассказали о сокращении штатных единиц.

Главред рекомендует: