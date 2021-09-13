"Защитила честь великой страны": променявшая Украину на Россию чемпионка "отчиталась" перед Путиным

Спортсменка впервые триумфировала на Олимпийских играх/ Instagram marina_gold13

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по синхронному плаванию Марина Голядкина, которая после начала войны на Донбассе переехала в Россию, поблагодарила Владимира Путина за осуществленную мечту.

24-летняя синхронистка обратилась к президенту России на церемонии вручения государственных наград золотым медалистам Олимпиады в Токио, пишет "Сегодня".

"Я с детства мечтала стать олимпийской чемпионкой и до сих пор не могу поверить, что моя мечта сбылась. Я родилась в спортивной семье в городе Донецке, и в 2014 году передо мной стоял сложный выбор: оставить свою мечту либо дойти до конца и сделать все возможное", — заявила Голядкина и поблагодарила своих тренеров и команду.

Не обошлось и без дифирамбов в сторону президента РФ.

"И сегодня я счастлива, что могу стоять здесь, рядом с вами, Владимир Владимирович, и сказать громко, что я защитила честь великой страны! Для меня это большое счастье", — заявила спортсменка.

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Позже на своей страничке в Instagram 24-летняя синхронистка еще раз выразила благодарность российскому президенту.

Читайте такжеМагучих после скандала вновь появилась на фото вместе с россиянкой Ласицкене"Я запомню этот день на всю жизнь!!! Спасибо, Владимир Владимирович, за все! Я очень сильно переживала и думала, говорить речь, или я не смогу справиться с эмоциями. Немножко горжусь собой, что сделала это", — написала спортсменка в соцсетях.

Марина Голядкина: что известно об уроженке Донецка

До 2015 года Голядкина выступила за сборную Украины, а также за иностранные спортивные клубы. В 2013 году спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира, который проходил в Барселоне. Марина, которой на тот момент было 15 лет, была самой молодой в команде.

На чемпионате Бразилии в 2012-м и 2013-м уроженка Донецка завоевала золотую и бронзовые медали. В 2012-м копилку Голядкиной пополнило серебро чемпионата Франции.

В 2015 году Марина Голядкина сменила спортивное гражданство и стала выступать за сборную России по синхронному плаванию. Изначально она хотела переехать в Испанию, но мама инициативу дочери не поддержала.

Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала новые обвинения в свой адрес после появления еще одного совместного фото с российской спортсменкой.

Как написала она в своем Facebook, фото, на котором она запечатлена вместе с россиянкой, сделано по просьбе польской спортсменки Камилы Лицвинко.