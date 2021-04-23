Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов

В Слуге народа оценили скандал с Николаем Тищенко / УНИАН

Во фракции Слуга народаа провели онлайн-заседание, на котором заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко относительно его поездки в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию с празднованием дня рождения жены Николая Тищенко.

Как сообщает пресс-служба партии, Шевченко не делегировали ни "слуги народа", ни Министерство иностранных дел или Офис Президента Украины на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси.

Во время заседания фракции было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата в составе фракции СН в парламенте.

Депутаты также решили, что Николай Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по нему определит политический совет партии.

Как подчеркнул Шевченко в эфире канала Украина 24, он предполагает, что его исключат из фракции Слуга народа после поездки к президенту Беларуси Александру Лукашенко, и намеревается вскоре создать собственный политический проект.

"Сегодня на фракции были обсуждения по поводу меня, я так понимаю будут теперь голосования письменные, будут розданы анкеты, посмотрим, какие будут результаты. Я ожидаю, что меня из фракции выгонят и я за это поблагодарю свою фракцию и пойду в свой открытый политический путь, и буду создавать свой политический проект новый", — сказал Шевченко.

Читайте такжеСкандал с вечеринкой Тищенко в локдаун: в Слуге народа заговорили о санкцияхПо словам парламентария, его поездке в столицу Беларуси предшествовало приглашение ее президента.

В свою очередь глава партии Слуга народа Александр Корниенко отметил, что вопрос по поводу Евгения Шевченко необходимо решить путем голосования и подчеркнул, что дипломатические отношения – это сфера деятельности президента, а не народного депутата.

Корниенко добавил, что "нужно отпускать людей, которые хотят идти в свободное плавание".

Скандал с участием Николая Тищенко:

Недавно журналисты узнали о том, что народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко проигнорировал локдаун в Киеве и организовал вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.

Судя по видео, и интерьеру помещений, вечеринка проходила в ресторане киевского отеля Fairmont. Для гостей пела певица Катя Корецкая. Как видно на записи, персонал заведения был в медицинских масках, а гости - нет.

В тоже время один из помощников Тищенко сказал, что мероприятие прошло у них дома.

Скандал с поездкой Шевченко к Лукашенко: