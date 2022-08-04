Застряла 'стрелка' от снаряда: боец ВСУ героически воевал со сломанным позвоночником

Боец ВСУ три недели воевал с осколком в позвоночнике / Фото УНИАН

Украинский боец ВСУ на фронте получил сложное ранение осколком кассетной бомбы во время вражеского обстрела. Элемент застрял в позвоночнике

Однако, 44-летний мужчина даже и не подозревал об этом и продолжал воевать на передовой почти три недели, пока боль в пояснице не заставила его срочно обратиться к медикам, пишет издание ZAXID.NET.

Боец ВСУ предположил, что у него, возможно, радикулит и сильно болит пояница, резко повысилась температура до 39 градусов и не спадает несколько дней

Его срочно направили на рентген, результаты которого шокировали медиков.

"При обстреле элемент кассетной бомбы, так называемая "стрелка", попала в левое подреберье, сломала два позвонка в поясничном отделе позвоночника и застряла в позвоночнике", - рассказывает врач военно-полевого госпиталя, львовский сосудистый хирург Тарас Кобза.

Ранение кассетным боеприпасом произошло еще 13 июля, а к медикам пациент обратился лишь в начале августа.

Боец воевал на фронте с осколком в позвоночнике / фото: zaxid.net

"Он практически три недели воевал со сломанным хребтом", - отмечает Кобза.

Обломки сломанных позвонков могли повредить нервы и сосуды. Однако, к счастью, этого не произошло. Когда боец шел в полевой госпиталь, он даже не подозревал, что в позвоночнике у него - застрявшая "стрелка" кассетной бомбы.

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Элемент вражеского боеприпаса сделал прокол кожи всего на 1 мм, и защитник Украины даже его не заметил - подумал, что это обычная родинка.

Военного отправили из зоны боевых действий в больницу для прохождения лечения.

Медик также объяснил, почему мужчина не почувствовал боли после такого ранения - во время боев и сильных обстрелов из-за выделения адреналина воины могут просто не ощущать минимальных повреждений.

Также врачи рассказывают, что если пуля или обломок снаряда летят с очень высокой скоростью, то ткань не дает болевого симптома - при чрезвычайно быстром проникновении внутрь тела нервные окончания не успевают об этом "сообщить".

Напомним, ранее в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор. Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

Кроме того, украинские военные ударили по российским захватчикам их же оружием – они впервые применили против оккупантов трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Установка работала на Изюмском направлении.

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