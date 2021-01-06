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Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно

6 января 2021, 11:52
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Обычная новогодняя вечеринка закончилась знатным членовредительством.

Место инцидента / Нацполиция по Киеву

В Киеве мужчина во время празднования Нового года выбросил из окна гостя ‒ за то, что тот разбил стекло в духовке.

Об этом в среду, 5 января 2021 года сообщили представители пресс-службы Главка Национальной полиции по Киеву. По их словам, инцидент произошел в Днепровском районе города.

"В Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Воскресенской обнаружен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, экипаж патрульных полицейских и врачи. Приехав на место происшествия, полицейские выяснили, что компания людей праздновала Новый год. Во время вечеринки хозяин квартиры толкнул товарища в спину, и он выпал из окна второго этажа. С тяжелой травмой головы 23-летнего киевлянина госпитализировали в больничное учреждение", ‒ сообщили полицейские.

29-летнего подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УК Украины. Правоохранителям задержанный объяснил свой поступок тем, что отомстил приятелю, который в пылу вечеринки разбил стекло духовой печи. За совершенное мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • На Киевщине правоохранители разоблачили мужчину, который подыскивал киллера для физической ликвидации своих врагов.
  • Им оказался житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета.
новости Киева полиция Новый год 2021
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