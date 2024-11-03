Завершение войны с выходом ВСУ на границы 91-го года: неожиданный сценарий

Олег Шамшур оценил возможный сценарий восстановления территориальной целостности Украины.

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Появился сценарий завершения войны в Украине / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони

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Шамшур оценил вероятность выхода на границы 91-го года

Что определит формат завершения войны

Посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур прокомментировал заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что для начала переговоров с Россией оккупанты должны отойти на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года.

В комментарии Главреду он оценил возможный сценарий восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

"В политике все возможно и невозможно", — пояснил украинский дипломат.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что это лишь один из возможных вариантов дальнейшего развития событий.

"В конце концов сценарий переговоров будет зависеть от того, какой будет ситуация на поле боя", — добавил Шамшур.

Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ игнорирует реальную дипломатию и украинскую Формулу мира, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена согласиться на мир.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что первый пункт плана победы – приглашение Украины в НАТО. Если будет принято такое решение, глава Кремля Владимир Путин потерпит геополитическое поражение.

Как сообщал Главред, План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

Смотрите видео - интервью Олега Шамшура Главреду:

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