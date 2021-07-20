Завис на антенне: в Черновцах женщина спасла жизнь соседу, застрявшему между 7 и 8 этажами

Мужчина сидел на антенне / Facebook

Курьезный случай произошел в Черновцах. Именно так его можно назвать, благодаря счастливому концу, ведь то, что произошло, могло закончиться очень плачевно.

Мужчина выпал из окна 8 этажа многоэтажки. Однако при падении он зацепился за спутниковую антенну соседки снизу, что и удержало его и спасло жизнь.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, в полицию поступило сообщение от жительницы многоэтажки о том, что на ее антенне на 7 этаже сидит незнакомый. Копы прибыли по вызову и помогли мужчину благополучно спуститься с антенны.

По словам жертвы падения, будучи пьяным, он случайно выпал из окна и зацепился за антенну соседки.⠀

На данный момент потерпевший находится под наблюдением медиков.

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Напомним, во Львове с балкона третьего этажа выпал 30-летний мужчина, который пытался попасть домой. Он забыл ключи от квартиры и перелазил через соседский балкон в свое жилище.

Он не удержался и упал с высоты третьего этажа, получив при этом телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Также Главред писал, что украинка Анжелика Срабьянц упала с балкона в Стамбуле и погибла после ссоры с парнем-турком. Момент трагедии попал на видео, и в сети появились кадры с последними минутами жизни 33-летней женщины.

После гибели украинки полиция задержала бойфренда Бурака Эрджана, по подозрению в умышленном убийстве. В зале суда мужчина рассказал, что в тот день пара отправилась в ресторан, где пообедали и выпили алкоголь. В это время между ними вспыхнула ссора из-за ревности.