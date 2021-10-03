Завязалась ссора в супермаркете: в Чернигове зверски избили двоих правоохранителей, один из них умер / ua.depositphotos.com

В Чернигове зверски избили двоих правоохранителей, в результате чего один из них скончался, а второй оказался на больничной койке в реанимации. На стражей порядка напали в ходе конфликта, который завязался с шестью лицами в супермаркете.

Как сообщили в Нацполиции Черниговской области, конфликт произошел на улице Независимости. Там 6 парней избили двух полицейских из-за ссоры, которая произошла в супермаркете. Один из полицейских скончался, другой госпитализирован.

"На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде. Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к событию", — сообщили в полиции.

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели полицейского. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

У обоих полицейских были травмы головы. По словам очевидцев, на месте ЧП было много крови.