Зеленая карта для водителей: с 2025 года вводятся новые правила

С 1 января начнут действовать новые правила оформления договора международного страхования Зеленая карта для украинских водителей.

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Оформлять зеленую карту с 1 января 2025 нужно по-новому / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие новые правила будут действовать для водителей с 1 января 2025

Когда лучше оформлять Зеленую карту

Водителям, которые собираются пересекать границу, стоит задуматься об оформлении Зеленой карты заране. С 1 января 2025 года оформленная непосредственно перед пересечением границы страховка начнет действовать только на следующий день после заключения договора.

Как рассказал директор Бюро "Зеленая карта" Александр Салайчук, для того, чтобы въехать на территорию стран-членов системы Зеленая карта, у водителя должен быть действительный сертификат для въезда. Без него водитель может быть не допущен к въезду в другое государство. В день оформления договор не предоставляет страховое покрытие для поездок, передает LIGA.net.

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За отсутствие страхового сертификата Зеленая карта в странах системы Green card предусмотрены штрафы в размере от 150 до 1000 евро.

"В случае ДТП без соответствующего страхового покрытия водитель не только понесет ответственность за отсутствие обязательного страхования, но и будет самостоятельно возмещать ущерб", – сказал Салайчук.

Кроме того, с 2025 года начнут действовать и другие новые правила:

Свободное ценообразование. С 2025 года страховые компании в Украине получат возможность самостоятельно определять размер страховой премии, основываясь на внутренних критериях оценки рисков и других рыночных факторах.

Переход на электронный формат. С начала 2025 года водители смогут предъявлять страховой сертификат в цифровом виде, сохраняя его, например, в PDF-файле на мобильном устройстве.

Пересечение границы Украины - последние новости

В Европейском Союзе внедрили автоматизированную айти-систему Entry Exit System с 10 ноября 2024 года. Регистрация граждан третьих стран для краткосрочных поездок в ЕС будет действовать и для украинцев. В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, что новый порядок не будет предусматривать дополнительные сборы или осложнения при въезде. Соответственно, порядок безвизового въезда остается без изменений.

Как сообщал Главред, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчины не могли выезжать за границу для участия в международных учебных программах. Однако в 2024 году все изменилось, и теперь мужчины-студенты уже могут выезжать на обучение в иностранных учреждениях высшего образования. Преподаватели украинских высших учебных заведений также могут выезжать за границу на программы повышения квалификации, а также на конференции.

Ранее в ГПСУ объяснили, могут ли военнообязанные женщины пересекать границу. Обновление военно-учетных данных при выезде из Украины у военнообязанных женщин проверять не будут, рассказал Андрей Демченко.

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Что такое Зеленая карта Зеленая Карта (Green Card) - это международный полис гражданско-правовой ответственности водителей. Документ является обязательным при выезде за границу для всех транспортных средств, которые зарегистрированы в Украине. Green Card защищает водителей от непредвиденных расходов во время поездки. Принцип действия Зеленой Карты схож с ОСАГО, только за рубежом. Полис действует на территории 46 стран-членов системы Зеленая Карта: Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция (кроме Афона), Дания (кроме Гренландии и Фарерских островов), Эстония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания (кроме Сеуты и Мелильи), Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды (кроме Арубы, Карибских Нидерландов, Кюрасао, Сен-Мартен), Германия (кроме Бюзинген-ам-Хохрайн), Норвегия (кроме Шпицбергена и Медвежьего острова), Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция (кроме Заморского региона), Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция, в частности, Марокко, Тунис и Иран.

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