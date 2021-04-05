Зеленская в белоснежном наряде и на шпильках затмила жену эмира Катара

Елена Зеленская в Катаре / Instagram

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась в элегантном образе на встрече со второй супругой 3-го эмира Катара – шейхой Мозой бинт Насер аль-Миснед.

Зеленская пришла в костюме белого цвета, который состоит из укороченного пиджака и длинной юбки.

Свой образ первая леди дополнила светлой рубашкой, бежевыми лодочками на каблуке и черной защитной маской для лица.

"Сегодня имела удовольствие пообщаться с шейхой Мозой бинт Насер аль-Миснед. Человеком, который уже 26 лет возглавляет Катарский фонд образования, науки и общественного развития. На встрече мы обсудили ряд вопросов, связанных с преодолением последствий пандемии COVID-19, культурно-гуманитарным сотрудничеством и поддержкой молодежи", – говорится в сообщении на официальной странице Зеленской в Instagram.

Отметим, вчера президент Украины и первая леди прибыли в Катар. Первая леди прилетела также в очень стильном образе. Так, с самолета она вышла в длинной юбке молочного цвета, которую скомбинировала с удлиненным пиджаком. Подчеркнули образ лодочки на среднем каблуке и платок с ярким принтом.

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