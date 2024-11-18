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Зеленский хочет представить в Раде внутренний План устойчивости: что известно

Мария Николишин
18 ноября 2024, 14:22
281
Известны ключевые пункты внутреннего Плана устойчивости Украины.
Зеленский хочет представить в Раде внутренний План устойчивости: что известно
План устойчивости / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Ключевые тезисы:

  • Зеленский планирует представить в Раде План внутренней устойчивости
  • Выступление президента запланировано на 19 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшие дни представить в Верховной Раде План внутренней устойчивости. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" и в команде президента.

Отмечается, что ключевыми пунктами внутреннего Плана устойчивости Украины являются - фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет, политика героев.

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По информации издания, планом предусматривается:

  • изменение подходов к мобилизации и рекрутингу;
  • разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения;
  • защита энергетических объектов и энергосистемы;
  • привлечение внутренних и внешних инвестиций в экономику;
  • современная политика в отношении оружия в гражданском обороте;
  • создание Министерства объединения украинцев;
  • надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.

По данным источников, Зеленский в парламенте подробно расскажет о сути этих пунктов и видение их реализации.

Предварительно, выступление президента запланировано на 19 ноября.

Зеленский хочет представить в Раде внутренний План устойчивости: что известно
План победы / Инфографика: Главред

План устойчивости - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, План устойчивости должен обеспечить выносливость Украины в условиях войны. Он содержит 10 пунктов.

Заленский уже сообщал об активной работе над внутренним Планом устойчивости Украины, который будет поддерживать все аспекты, представленные партнерам в Плане победы. Сейчас проведены совещания с чиновниками, руководителями государственных компаний, Офисом Президента и секретарем СНБО.

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Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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