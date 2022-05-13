Зеленский назвал главное условие победы в войне против России

Владимир Зеленский / Офис президента

Украина может победить Россию в войне, если ее будет поддерживать мир, заявил президент Владимир Зеленский.

"Их армия в четыре раза больше, а их государство в 28 раз больше, а мы в 10 раз сильнее как люди, потому что мы на своей земле", - отметил глава государства в интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1.

По его словам, для Украины победа – "это просто вернуть свое, а для них - забрать чужое".

Зеленский отмечает, что победить Россию можно, если мир объединится вокруг Украины и будет поддерживать.

"Я считаю, что если мир объединен вокруг нас и мы делаем все для этого, и, скажу откровенно, мы и чувствуем, что шаг за шагом нам это удается, то можно одержать победу, когда мы боремся за правду и боремся не в одиночестве. Надо нас поддерживать постоянно, и тогда победа будет за нами", - подчеркнул президент Украины.

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Ранее Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путины. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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