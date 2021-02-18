Зеленский назвал сроки, когда Украина будет в ЕС

Вопрос членства Украины в Европейском Союзе должен решиться до конца текущего десятилетия.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является авторитетным членом международного сообщества и вопрос членства страны в Евросоюзе должен решиться до конца десятилетия.
Как сообщает Офис президента, среди целей Украины, на совещании по стратегии европейской и евроатлантической интеграции под председательством президента Владимира Зеленского, была определена евроинтеграция и достижения основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским Зеленым курсом.
В частности, на совещании речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, его обновления, а также об интеграции в рынки ЕС, в том числе и Единый цифровой рынок.
Также обсуждалось формирование и продвижение положительного имиджа Украины в мире как весомой части внешней политики государства.
"Украина — авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам", — отметил президент.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в пределах своих полномочий его ведомство также будет заниматься защитой прав и интересов Украины за рубежом, сохранением национальной идентичности, обеспечением внешнеэкономических интересов государства средствами экономической дипломатии.
Также обсуждалось обеспечение международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.
Как ранее сообщал Главред:
- В МИД назвали главную проблему безвиза с ЕС. Глава министерства заверил, что никаких политических или юридических проблем с безвизом нет.
- Дмитрий Кулеба объяснил, грозит ли Украине полная потеря безвиза.
- Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины. В ближайшей перспективе Евросоюз не станет восстанавливать безвизовый режим для Украины.