Зеленский не исключил возможность создания новых альянсов безопасности

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность создания новых альянсов безопасности.

По его словам, еще во время пандемии коронавируса он убедился, что Украина имеет ограниченый круг реальных международных партнеров.

"И тогда я подумал, что если бы война, то мы можем остаться в кругу немногих государств. В принципе это и произошло", — сказал президент в эксклюзивном интервью общественным вещателям.

В то же время Зеленский отметил, что произошли изменения - в мире начинает господствовать "реальное народовластие", когда "общественное мнение становится сильнее любого лидера".

"Мне кажется, что такое народовластие в мире, которое сейчас происходит, приведет к тем или иным альянсам безопасности. Уверен, что в будущем будут другие альянсы безопасности. Это не значит, что надо из одного или другого союза выходить, это не значит, что нужно разрушать работающие вещи, нет. Просто люди хотят покоя, мира, стабильности и уверенности", – пояснил президент.

Зеленский также высказал предположение, что лидеры тех стран, которые не будут внимать общественному мнению и не будут лидерами общества, не смогут возглавлять свои страны.

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Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по урегулированию военного конфликта России против Украины сначала следует договориться о прекращении войны и гарантиях безопасности. Далее нужно решать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Также президент Зеленский сказал, что вопросы о гарантиях безопасности Украине и ситуация с захваченными Крымом и Донбассом будут вынесены на всеукраинский референдум.

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