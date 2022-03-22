УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский не исключил возможность создания новых альянсов безопасности

22 марта 2022, 05:15

Президент отметил, что еще во время пандемии коронавируса COVID-19 он убедился, что Украина имеет ограниченый круг реальных международных партнеров.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность создания новых альянсов безопасности.

По его словам, еще во время пандемии коронавируса он убедился, что Украина имеет ограниченый круг реальных международных партнеров.

"И тогда я подумал, что если бы война, то мы можем остаться в кругу немногих государств. В принципе это и произошло", — сказал президент в эксклюзивном интервью общественным вещателям.

В то же время Зеленский отметил, что произошли изменения - в мире начинает господствовать "реальное народовластие", когда "общественное мнение становится сильнее любого лидера".

"Мне кажется, что такое народовластие в мире, которое сейчас происходит, приведет к тем или иным альянсам безопасности. Уверен, что в будущем будут другие альянсы безопасности. Это не значит, что надо из одного или другого союза выходить, это не значит, что нужно разрушать работающие вещи, нет. Просто люди хотят покоя, мира, стабильности и уверенности", – пояснил президент.

Зеленский также высказал предположение, что лидеры тех стран, которые не будут внимать общественному мнению и не будут лидерами общества, не смогут возглавлять свои страны.

Читайте такжеЗеленский рассказал, как Путин приготовил "капкан" для вероятного начала Третьей мировой войны

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по урегулированию военного конфликта России против Украины сначала следует договориться о прекращении войны и гарантиях безопасности. Далее нужно решать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Также президент Зеленский сказал, что вопросы о гарантиях безопасности Украине и ситуация с захваченными Крымом и Донбассом будут вынесены на всеукраинский референдум.

Другие новости:

viber
Владимир Зеленский вторжение России новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
"Отправили за русским кораблем": украинская фигуристка Шаботова поддержала "спецоперацию в Украине""Отправили за русским кораблем": украинская фигуристка Шаботова поддержала "спецоперацию в Украине" Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяцаГороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца "Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины"Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины Враг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиакаВраг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиака Война уже проиграна Россией, и вопрос времени, когда Путин это признаетВойна уже проиграна Россией, и вопрос времени, когда Путин это признает

Последние новости

05:38

Премьер Израиля может приехать в Киев для участия в переговорах о прекращении огня в Украине - СМИ

05:15

Зеленский не исключил возможность создания новых альянсов безопасности

04:46

Зеленский рассказал, как Путин приготовил "капкан" для вероятного начала Третьей мировой войныВидео

04:16

Календарь магнитных бурь на апрель 2022: когда будет штормить и как с этим бороться

03:46

Враг стягивает силы для удара по Киеву: что известно о планах оккупантов РФВидео

Реклама
03:33

Война в Украине: Китай не станет поддерживать ни одну из сторон - BloombergВидео

02:56

"Путина прижали к стене": Байден оценил удар РФ гиперзвуковыми ракетами по УкраинеВидео

02:50

3 женские стрижки, которые подходят всем и не требуют времени и усилий для укладки

02:13

Комплексы ПВО и дроны-камикадзе: США отправили в Украину новую партию оружияВидео

02:05

Голливудская актриса прочла на украинском языке стих Симоненко в поддержку УкраиныВидео

01:25

ВСУ отбросили врага под Киевом: над Макаровом поднят флаг УкраиныВидео

01:13

Путин не стремится к завершению войны: США вместе с Украиной пообещали удар по Кремлю

00:54

Ольга Сумская оправдалась за молчание дочери, которая живет в РФ, о войне в Украине

00:48

Путин сменил тысячу охранников, поваров и прислуги из-за страха отравления

00:29

Завершение войны, гарантии и решение по Крыму с Донбассом: Зеленский назвал условия Украины

21 марта, понедельник
23:51

Без встречи с Путиным непонятно, на что готова РФ для прекращения войны - ЗеленскийВидео

23:32

Груз 200 для Феодосии: ликвидирован подполковник - командир штурмового батальона оккупантовВидео

23:24

Венгрия устроит блокаду закрытия неба над Украиной и эмбарго на газ из России

23:21

"Пусть сын Лукашенко воюет!": Оля Полякова призвала белорусов отказаться воевать в УкраинеВидео

23:18

Когда состоится встреча Зеленского и Путина: в Офисе президента объяснили ситуацию

Реклама
23:09

Невероятно вкусная и хрустящая закуска из черствого хлеба за 10 минут: простой рецептВидео

22:46

Экс-директор ЦРУ назвал причину массового отстрела генералов РФ в УкраинеВидео

22:17

Гороскоп на апрель 2022 года для Львов: назван самый травмоопасный и самый прибыльный деньВидео

21:59

Угроза атаки Беларуси: в Украине анонсировали создание армии добровольцев и свержение ЛукашенкоВидео

21:49

Россия может напасть на Польшу, Варшава готовится к такому сценарию – посол

21:36

"Эй, Путин, в Одессе вы - обычный поц": Коля Серга остроумно подколол президента РФ и оккупантовВидео

21:29

"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против УкраиныВидео

21:03

США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО - WSJ

21:00

Диалога РФ и Японии по Курилам больше не будет: Москва заявила о разрыве переговоров с Токио

20:49

Компромиссы на переговорах с РФ: Зеленский анонсировал референдум по ключевым вопросамВидео

20:33

Украинцы с флагами и призывом "Нет войне" пытались остановить пришвартовку яхты Абрамовича в Турции

20:22

Задержан TikTok-"наводчик", сливший видео с расположением позиций ВСУ у ТРЦ RetrovilleВидео

19:54

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Нелюди воюют с детьми: оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми

19:38

Байки России о гиперзвуковом оружии: почему метание "Кинжалами" – это очковтирательствомнение

19:22

Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту

18:51

Армия Украины в 7-й раз разбила оккупантов России в Чернобаевке

18:38

Гороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статус

18:38

Украина не будет выполнять ультиматумы России – ЗеленскийВидео

18:30

Басков, Киркоров, Лорак и другие: Зеленского призвали лишить званий артистов, поддерживающих РФ

Реклама
18:18

Китай – глобальная держава: Украина призвала Пекин оказать помощь Киеву для завершения войны с РФ

17:56

В украинских черноморских портах частично обрабатываются имеющиеся суда

17:37

В Чернигове замироточили иконы Вифлеемской Божией Матери и святого Антония Печерского

17:14

Спрятал в Италии: у Путина нашли яхту "Шехерезада" за 700 миллионов долларов

16:38

Facebook и Instagram официально запретили на территории России

16:07

Провоцирует столкновение с НАТО: российский истребитель вторгся в воздушное пространство Польши

15:40

Беларусь отводит десант от украинской границы

15:30

Почему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофоймнение

15:26

Гороскоп на апрель 2022 для Близнецов: болезнь уйдет, а в финансах повторится прошлое 9-летней давности

15:13

РФ закрашивает на кораблях названия и бортовые номера, чтобы совершать провокации и обвинить УкраинуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять